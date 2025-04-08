После слухов о разводе Анна Asti рассказала о своем новом альбоме и выступлениях

Канадская актриса и юмористка Кэтрин Райан раскрыла, что анализ крови после лечения рака кожи обошелся ей в огромную сумму — шесть тысяч фунтов стерлингов (около 660 тысяч рублей). О своем удивлении и состоянии легкого шока от такой расценки она рассказала в личном подкасте, где часто делится опытом и мнением.