После слухов о разводе Анна Asti рассказала о своем новом альбоме и выступлениях

Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)
Певица Анна Asti поделилась первыми деталями своего нового альбома. Сейчас она полностью погружена в запись материала. Проект обещает стать важным событием в ее карьере после недавних трудностей и разговоров о якобы разводе со Станиславом Юркиным.
Минувшая зима принесла артистке немало испытаний. Утечка личных фото в сеть породила слухи о разводе с мужем Станиславом Юркиным, но Анна быстро их опровергла. Муж певицы также не раз отрицательно отвечал на вопросы о расставании.
Пара продолжает работать вместе, готовясь к двум большим концертам и выпуску альбома в этом году.
Шоу пройдут в Москве и Петербурге 14 и 21 июня. Для них Анна недавно провела кастинг танцоров в столице. Из 900 желающих она с командой отобрала около 30 лучших. В отборе помогали режиссер Вера Кузьменко и хореограф Анна Соул — они оценивали группы участников весь день.
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Пара продолжает работать вместе, готовясь к двум большим концертам и выпуску альбома в этом году.
Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)
«Новый альбом выйдет очень скоро, он уже почти записан. Я все время на студии, иногда записываю по две песни в день. Это непростая работа, непростые песни. Они будут очень разные — быстрые, медленные, некоторые будут звучать в непривычном для меня стиле», — передает издание «7 Дней» слова певицы.
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Шоу пройдут в Москве и Петербурге 14 и 21 июня. Для них Анна недавно провела кастинг танцоров в столице. Из 900 желающих она с командой отобрала около 30 лучших. В отборе помогали режиссер Вера Кузьменко и хореограф Анна Соул — они оценивали группы участников весь день.
Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)Певица призналась, что отказывать танцорам было нелегко. Но она считает, что кастинг дал всем шанс: участники учились у профи, пробовали новое и общались с единомышленниками. Теперь выбранные счастливчики будут готовить хореографию для ее выступлений.
«Ну что же, наконец-то я добралась до студии! Так что меня можно поздравить! Новому альбому БЫТЬ! И уже очень скоро… Получается, что на моих предстоящих стадионных концертах вы услышите новые песни», — писала она в соцсетях около недели назад.Читайте также:
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева