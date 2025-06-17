Витебчанке предпенсионного возраста грозит до четырех лет тюрьмы за изготовление порно

17 июня 2025, 17:53

OnlineBrest: белоруска может лишиться свободы сроком до 4 лет за создание порно

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела против 56-летней местной жительницы, которую обвиняют в изготовлении и распространении порнографических материалов. Она может лишиться свободы сроком до четырех лет, сообщило издание OnlineBrest.