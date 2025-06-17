Витебчанке предпенсионного возраста грозит до четырех лет тюрьмы за изготовление порно
Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела против 56-летней местной жительницы, которую обвиняют в изготовлении и распространении порнографических материалов. Она может лишиться свободы сроком до четырех лет, сообщило издание OnlineBrest.
Отмечалось, что в июле 2023 года женщина зарегистрировалась на специализированном интернет-ресурсе, где за деньги выкладывала видеоролики со своим участием. Еще она проводила прямые трансляции порнографического характера и выполняла задания пользователей за виртуальные токены.
Зимой 2025 года сотрудники правоохранители в ходе мониторинга социальных сетей и интернет-ресурсов выявили противоправную деятельность.
В итоге 56-летней витебчанке предъявили обвинение по части 2 статьи 343 Уголовного кодекса республики. Статья предусматривает наказание за изготовление, хранение с целью распространения, распространение, рекламирование и трансляцию порнографии из корыстных побуждений.
Витебчанка может лишиться свободы сроком от двух до четырех лет. Уголовное дело передали прокурору для дальнейшего направления в суд.
Напомним, пенсионный возраст для женщин в Белоруссии начинается с 58 лет.
Читайте также: