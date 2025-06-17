Смартфон Redmi загорелся в руках у пассажира на рейсе Иркутск – Москва
На борту самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Иркутска в Москву, произошел инцидент с возгоранием смартфона. Как сообщает Telegram-канал «Shot», инцидент произошел во время полета, когда у пассажира по имени Юрий загорелся телефон модели Redmi 14 PRO.
Ситуация вызвала панику среди пассажиров, однако бортпроводники и другие пассажиры оперативно отреагировали на происшествие. Экипаж самолета успешно справился с возгоранием и оказал необходимую помощь всем находившимся на борту.
По информации пресс-службы «Уральских авиалиний», на момент инцидента на борту находилось 165 человек, включая 159 пассажиров. Самолет продолжил свой маршрут и благополучно приземлился в аэропорту Домодедово.
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