Смартфон Redmi загорелся в руках у пассажира на рейсе Иркутск – Москва

17 июня 2025, 15:35

Фото: iStock/Dushlik

На борту самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Иркутска в Москву, произошел инцидент с возгоранием смартфона. Как сообщает Telegram-канал «‎Shot», инцидент произошел во время полета, когда у пассажира по имени Юрий загорелся телефон модели Redmi 14 PRO.