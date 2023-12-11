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В Бурятии суд арестовал главу района по обвинению в избиении, повлекшем смерть

11 декабря 2023, 03:47
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

В Улан-Удэ Советский районный суд арестовал мужчину по фамилии Смолин, которому вменяется ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По информации издания «Байкал Daily», арестованным оказался глава Бичуринского района Бурятии Василий Смолин.

СУ СК России по Бурятии 8 декабря сообщило, что в селе Малый Куналей в одном из домов обнаружено тело 51-летнего мужчины с травмами головы.


Следствие утверждает, что пострадавший вместе с компанией знакомых находился в зимовье в лесном массиве. Днём 4 декабря они привезли мужчину домой в бессознательном состоянии с повреждениями на лице, и сообщили, что ночью он якобы упал с кровати. На место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть пострадавшего.

Предварительно, полученные травмы не могут являться следствием падения с кровати. Так, основной версией СКР в настоящее время стало умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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В Петербурге экстренно посадили рейс из Нью-Йорка из-за буйного пассажира
11 декабря 2023, 08:32

Фото: iStock/Thomasaf

Самолету авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Нью-Йорка в Ташкент пришлось вынужденно сесть в аэропорту Санкт-Петербурга.
РИА Новости сообщает, что ЧП случилось утром 11 декабря, борт следовал в Ташкент, но из-за буйного пассажира, самолету пришлось вынужденно сесть в петербургском аэропорту.

Буйным оказался гражданин Узбекистана. Его сняли с рейса и передали полицейским. 

Самолет продолжит полет в аэропорт назначения.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, сел в аэропорту вылета. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

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#санкт-петербург
#новости
#самолет
#происшествие
#пассажир
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Красноярскому бизнесмену Быкову дали ещё 12 лет по делу об убийстве
«Ъ»: Бизнесмен Анатолий Быков получил очередной срок за организацию убийств
11 декабря 2023, 06:42

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Красноярский суд назначил 12 лет в колонии строгого режима бизнесмену Анатолию Быкову по третьему делу об убийстве, сообщил корреспондент издания «Ъ-Сибирь» из зала суда. Окончательный срок, путём частичного сложения с первыми двумя приговорами, которые Быкову также вынесли за убийства, составил 20 лет.
Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и бывший председатель совета директоров Красноярского автомобильного завода (КрАЗа) Анатолий Быков был признан виновным в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова. А ещё он должен выплатить потерпевшей 7 миллионов рублей.

В своём последнем слове Быков, известный в крае также под кличками «Толя Бык» и «Челентано», не признал вину и сообщил, что собирается обжаловать вынесенный ему приговор «вплоть до ООН, <...> Пусть все видят, какое у нас правосудие в Красноярском крае». Он потребовал, чтобы в Красноярский край приехала спецкомиссия, которая должна будет разбираться в связанных с его именем уголовных делах.

Предыдущий приговор Быкову вынесли 12 мая 2023 года, когда предпринимателя признали виновным в подстрекательстве к покушению на убийство другого красноярского бизнесмена, Андрея Неколова. А 7 сентября 2021 года Быков был осужден за организацию убийства членов своей же криминальной группировки — Кирилла Войтенко и Александра Наумова.

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#суд
#красноярский край
#убийство
#бизнесмен
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Во Владивостоке часть здания обрушилась на дорогу
РИА Новости: Во Владивостоке обрушилась часть здания
11 декабря 2023, 06:00

Фото: iStock/KadnikovValerii

Во Владивостоке на улице Гоголя на дорогу обрушилась часть здания. На меня происшествия выехали специалисты городской администрации, пишет РИА Новости.
В соцсетях появились видео, на которых видно, что здание у дороги демонтируют. На пешеходную дорожку обрушивается часть конструкции, при этом проезжающей рядом машине приходится уворачиваться от обломков.

«Специалисты административно-территориального управления Ленинского района выехали на место для выяснения обстоятельств произошедшего. Предварительно, планируется обратиться в контролирующие органы для оценки соблюдения требований безопасности проведения работ», — цитирует агентство слова собеседника.



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#дороги
#мчс
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#происшествия
#новости
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Babr Mash: Жители иркутского СНТ сами потушили пожар на высоковольтной линии
11 декабря 2023, 05:43

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В СНТ «Родник» Куйбышевского района Иркутской накануне ночью загорелась высоковольтная линия электропередач, но жильцы смогли потушить её самостоятельно. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.
К данной ЛЭП, по сообщениям иркутян, были подключены более 2500 домов. Очевидцы не смогли дозвониться до аварийной службы, так как там не взяли трубку.



Возгорание могло произойти из-за перегруза автоматов на линии — как известно, в морозы все используют гораздо больше электроприборов.

1 ноября в иркутском садоводстве «Мичуринец» произошёл пожар, площадь которого в момент максимального распространения огня составила 204 квадратных метра. Из-за плотной застройки на территории СНТ в результате пожара дотла сгорели три коттеджа, два гаража и баня, однако, к счастью, никто не пострадал. 

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#иркутская область
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#пожар
#жители
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Yonhap: Американский истребитель F-16 потерпел катастрофу в Жёлтом море
11 декабря 2023, 04:36

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Желтом море во время учений. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
«Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее в ходе тренировок. Пилот катапультировался», — сообщили источники агентства.

Самолёт упал в воду после взлета с авиабазы Кунсан в 178 км к югу от Сеула.  Информация о состоянии пилота не приводится.

Ранее сообщалось, что конвертоплан Osprey ВС США рухнул в море в районе островов Якусима (префектура Кагосима).  На месте рухнувшего конвертоплана рыбаки нашли трех человек и спасательную лодку.

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#учения
#истребитель
#крушение
#южная корея
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РИА Новости: Российская государственная библиотека загорелась в центре Москвы
11 декабря 2023, 04:03

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Пожар произошел в Российской государственной библиотеке в центре Москвы — на кровле здания загорелись деревянные конструкции. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы, возгорание уже потушили, пострадавших нет, Ущерб от пожара подсчитывается специалистами.




По информации источника SHOT, на площади 5 квадратных метров горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там проводились ремонтные работы и строители не выключили обогреватель. 

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#пожар
#библиотека
#москва
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Е1.RU: Умершими на парковке екатеринбуржцами оказались Павел и Анастасия
11 декабря 2023, 03:57

Фото: Фотобанк Московской области

Умершими в машине на парковке жителями Екатеринбурга оказались Анастасия Филиппова и Павел Мальцев. Об этом пишет Е1.RU со ссылкой на знакомую погибшей девушки.
«Павел Мальцев 1992 года рождения и Анастасия Филиппова 2000 года рождения. Их тела нашли в машине», — говорится в публикации.

Собеседница издания рассказала, что Филиппова работала промоутером в магазине.

Трупы голых молодых людей обнаружили на парковке Академического района в субботу, 9 декабря. Предварительно, смерть девушки и мужчины наступила из-за отравления угарным газом. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД региона Валерия Горелых, признаки криминала в настоящее время отсутствуют.

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#смерть
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#мужчина
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#екатеринбург
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Комплексующий из-за размеров пениса полицейский устроил драку в секс-шопе в США
New York Post: Полицейский в США устроил драку из-за размеров своего пениса
11 декабря 2023, 03:39

Фото: iStock/Evgeniy_Grishchenko

В США полицейский из штата Оклахома устроил драку в секс-шопе из-за желания своей партнёрши купить большой фаллоимитатор. Об этом пишет газета New York Post.
Инцидент произошел в городе Оклахома-Сити, когда Дэвид Девитт, старший офицер одного из офиса шерифа, явился в магазин для взрослых с женщиной. При этом он начинал злиться каждый раз, когда его спутница указывала на понравившуюся ей секс-игрушку.

По мнению продавца, страж порядка явно испытывал комплексы по поводу размеров своего полового органа, так как постоянно жаловался, что выбранный спутницей фаллоимитатор «больше, чем его пенис».

В какой-то момент Девитт вышел из себя и поднял руки, как будто собирался ударить женщину. После этого сотрудник попросил полицейского успокоиться и покинуть магазин. В ходе возникшего затем конфликта Девитт несколько раз ударил продавца по голове и груди.

Тем же вечером коллеги полицейского остановили его за превышение скорости, но тут к ним поступила информация о драке в секс-шопе. В итоге Девитт был арестован за нанесение легких травм и отстранен от службы до окончания расследования.

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#полиция
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#магазины
#драка
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The Sun: Китайские врачи извлекли из глаз женщины 60 живых червей-паразитов
11 декабря 2023, 02:36

Фото: iStock/Sinhuy

Врачи китайского города Куньмин извлекли из глаз обратившейся к ним женщины 60 живых червей-паразитов, сообщает издание The Sun.
Женщина обратилась в больницу после того, как из её глаза выпал живой червь. Уже во время проведения операции микрохирурги выяснили, что несколько десятков паразитов заняли пространство между глазными яблоками и веками. В общей сложности, медики удалили 50 червей из правого глаза и 10 из левого.

Все обнаруженные в глазах китаянки беспозвоночные оказались представителями типа Filarioidea, обитающими в Африке и некоторых районах Южной Азии. При этом сама пациентка утверждает, что заразилась от домашних животных, которых она погладила, а затем не помыла руки.

Ранее сообщалось о том, что комар укусил нижегородца в нос и заразил его червём — нитевидной нематодой. Пострадавшему сделали операцию и извлекли паразита. Сейчас мужчина здоров.

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