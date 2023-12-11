В Бурятии суд арестовал главу района по обвинению в избиении, повлекшем смерть

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В Улан-Удэ Советский районный суд арестовал мужчину по фамилии Смолин, которому вменяется ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По информации издания «Байкал Daily», арестованным оказался глава Бичуринского района Бурятии Василий Смолин.
СУ СК России по Бурятии 8 декабря сообщило, что в селе Малый Куналей в одном из домов обнаружено тело 51-летнего мужчины с травмами головы.
Следствие утверждает, что пострадавший вместе с компанией знакомых находился в зимовье в лесном массиве. Днём 4 декабря они привезли мужчину домой в бессознательном состоянии с повреждениями на лице, и сообщили, что ночью он якобы упал с кровати. На место происшествия прибыли медики, которые констатировали смерть пострадавшего.
Предварительно, полученные травмы не могут являться следствием падения с кровати. Так, основной версией СКР в настоящее время стало умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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СУ СК России по Бурятии 8 декабря сообщило, что в селе Малый Куналей в одном из домов обнаружено тело 51-летнего мужчины с травмами головы.
Предварительно, полученные травмы не могут являться следствием падения с кровати. Так, основной версией СКР в настоящее время стало умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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Диана Аванесян