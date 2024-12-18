В Видном поймали лихача, который едва не снёс ёлку в центре города

За подрыв начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов и его помощника задержали 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, пишет Shot.

ФСБ опубликовала кадры его допроса, на которых он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. За подрыв генерала ему обещали заплатить 100 тысяч долларов. Именно Курбонов активировал СВУ, когда Кириллов вышел из подъезда своего дома на Рязанском проспекте. Его удалось оперативно задержать благодаря совместной работе МВД, ФСБ и СК.



По данным издания, задержанный уже был в Москве в 2015 году, но вернулся на родину. Он работал в чайхане.



Ранее стало известно, что задержаны двое мужчин, причастные к убийству генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта. Их поймали еще в день совершения преступления. Подозреваемые уже дали показания и сообщили силовикам об организаторах убийства.





Элина Позднякова