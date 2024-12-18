В Видном поймали лихача, который едва не снёс ёлку в центре города

Видео: пресс-служба МВД РФ
В Видном полицейские задержали лихача, устроившего дрифт вокруг установленной в центре города новогодней ёлки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе мониторинга интернета мои коллеги из Управления МВД по Ленинскому городскому округу Московской области обнаружили видеозапись, где водитель иномарки нарушает правила дорожного движения. Сначала он заехал на площадку перед кинотеатром Видного под запрещающий дорожный знак, затем начал совершать опасные манёвры вокруг новогодней ёлки, создавая угрозу для окружающих», – написала Волк в своём телеграм-канале.Сотрудники Госавтоинспекции установили владельца транспортного средства. Им оказался 20-летний москвич.
Молодого человека задержали. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Кроме этого, по словам Волк, в отношении правонарушителя составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП.
Читайте также:
Певец Буйнов исполнит мечту маленькой пациентки Детского центра им. Рошаля
Новогодний корпоратив 2024-2025: Топ-5 идей, как рассчитать стоимость в Подмосковье
Министр труда России прокомментировал возможное сокращение рабочего дня перед Новым годом
Лора Луганская