В Москве задержали студента из КНР за контрабанду оружия

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Сотрудники российской Федеральной таможенной службы задержали гражданина Китая, обучающегося в московском вузе, за отправку военной продукции в Китай. Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.
«Сотрудники Центральной почтовой таможни задержали иностранного студента, который организовал канал контрабанды продукции военного назначения в Китай», — говорится в сообщении.
Гражданин Китая успел отправить из Москвы на родину две посылки с боевой экипировкой ВС РФ, которую он купил в интернете.
Уточняется, что молодой человек учится в столичном вузе и живет в общежитии. В его комнате обнаружили более 100 предметов военного назначения российского и советского производства, в том числе бронежилеты, бронепластины, защитные экраны для бронежилета, гильзы от пуль и другие.
Студент находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
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