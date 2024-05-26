В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов из-за пожара

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В Бурятии введен полный запрет на посещение гражданами леса, сообщило республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) в своем Telegram-канале.
Уточняется, что такое решение было принято 26 мая Оперативным штабом по охране лесов от пожаров в Бурятии.
В ведомстве также отметили, что ситуация с лесными пожарами в регионе России улучшается: в республике установилась сухая, жаркая погода. Руководитель РАЛХ Сергей Борошноев попросил местных жителей понять и отнестись к этому решению с пониманием.
Ранее сообщалось, что в северо-восточных районах Кубани высокая пожароопасность четвертого класса.
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«Более 90 процентов всех лесных пожаров в Бурятии, в 2024 году возникло по вине местного населения», – говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что ситуация с лесными пожарами в регионе России улучшается: в республике установилась сухая, жаркая погода. Руководитель РАЛХ Сергей Борошноев попросил местных жителей понять и отнестись к этому решению с пониманием.
Ранее сообщалось, что в северо-восточных районах Кубани высокая пожароопасность четвертого класса.
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Александр Климов