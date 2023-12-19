В Бурятии задержали мужчину, угрожавшего ребёнку расправой

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В городе Северобайкальск мужчина домогался ребёнка на улице. Об этом пишет Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ. Бурятия».
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело
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