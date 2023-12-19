В Екатеринбурге во дворе 25-этажного дома нашли труп полуголой девушки

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В Екатеринбурге 17 декабря во дворе многоэтажного дома на улице 40-летия Комсомола обнаружили труп девушки. Об этом сообщает Е1.RU.
Очевидцы рассказали, что девушка была в наушниках и полураздетая.
Предварительно, погибшей было 25 лет.
Правоохранители в настоящее время не давали комментариев по поводу происшествия.
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«Зрелище не из приятных. Когда я пришла, тело прикрыли уже. По приезде полиции и скорой так и лежала, место огородили. Говорят, была в наушниках и полураздетая», — цитирует издание слова одной из свидетельниц.
Правоохранители в настоящее время не давали комментариев по поводу происшествия.
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Диана Аванесян