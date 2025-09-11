Женщина попыталась утопить свою 69-летнюю свекровь в море

11 сентября 2025, 04:51

Женщина попыталась утопить свекровь в море у берегов Израиля и скрыться на глубине

Фото: iStock/IakovKalinin

В Израиле женщина хотела утопить свою 69-летнюю свекровь в море. Ее арестовали за попытку убийства, сообщает Ynetnews.





Инцидент произошел на пляже Сдот-Ям в сентябре. Очевидцы вызвали полицию, заметив борьбу двух женщин в воде недалеко от берега. Казалось, что одна из них вот-вот потонет. Когда правоохранители прибыли, то обнаружили, что подозреваемая пытается уплыть на глубину, чтобы скрыться.



