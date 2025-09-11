Отец убитого на фестивале Burning Man в США омича Круглова обратился к Трампу
Отец погибшего на фестивале Burning Man уроженца Омска Вадима Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу. Он попросил американского лидера о помощи в расследовании убийства сына. Об этом сообщил Игорь Круглов в интервью ТАСС.
Напомним, что тело погибшего Вадима Круглова обнаружили 30 августа. Он скончался от колото-резаных ранений.
Фестиваль Burning Man – это ежегодное событие в пустыне Блэк-Рок, собирающее десятки тысяч участников со всего мира. В 2025 году он проходил в условиях плохой погоды и ограниченного доступа. Вадим погиб в районе, не оборудованном камерами видеонаблюдения.
С момента обнаружения тела прошло более недели, но расследование практически не продвигается. По словам Игоря Круглова, местный шериф ведет дело без поддержки федеральных органов США. Отец погибшего направил видеообращение Трампу с призывом повлиять на ситуацию.
«Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына», — сказал Игорь Круглов.9 сентября стало известно, что главу МИД России Сергея Лаврова также призвали посодействовать расследованию гибели россиянина. С соответствующим обращением к министру выступил российский правозащитник Иван Мельников.