Отец убитого на фестивале Burning Man в США омича Круглова обратился к Трампу

11 сентября 2025, 05:30

Фото: iStock/Akintevs

Отец погибшего на фестивале Burning Man уроженца Омска Вадима Круглова обратился к президенту США Дональду Трампу. Он попросил американского лидера о помощи в расследовании убийства сына. Об этом сообщил Игорь Круглов в интервью ТАСС.





Напомним, что тело погибшего Вадима Круглова обнаружили 30 августа. Он скончался от колото-резаных ранений.



Фестиваль Burning Man – это ежегодное событие в пустыне Блэк-Рок, собирающее десятки тысяч участников со всего мира. В 2025 году он проходил в условиях плохой погоды и ограниченного доступа. Вадим погиб в районе, не оборудованном камерами видеонаблюдения.





«Зло должно быть наказано! Поэтому я обращаюсь к вам, уважаемый господин президент, и прошу вас дать распоряжение службам ФБР немедленно приступить к расследованию убийства моего сына», — сказал Игорь Круглов.