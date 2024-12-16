Жительница Красногорска зарезала избивавшего её мужа-алкоголика

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по МО
В Красногорске задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Трагедия произошла на кухне квартиры в Красногорске. По данным следствия, 14 декабря подозреваемая нанесла супругу удар ножом в ногу и задела артерию. Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался в тот же день, несмотря на оказанную помощь. Конфликт произошёл из-за того, что мужчина злоупотреблял спиртным и применял физическую силу к жене», – говорится в сообщении.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
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