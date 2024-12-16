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Жительница Красногорска зарезала избивавшего её мужа-алкоголика

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по МО

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по МО

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В Красногорске задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.


«Трагедия произошла на кухне квартиры в Красногорске. По данным следствия, 14 декабря подозреваемая нанесла супругу удар ножом в ногу и задела артерию. Потерпевшего госпитализировали, однако он скончался в тот же день, несмотря на оказанную помощь. Конфликт произошёл из-за того, что мужчина злоупотреблял спиртным и применял физическую силу к жене», – говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

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#семья
В Башкирии машина раскололась пополам после удара с микроавтобусом
16 декабря 2024, 12:26

Фото: iStock/conejota

На трассе Уфа — Оренбург в Башкирии легковой автомобиль Volkswagen Jetta врезался в микроавтобус Ford Transit.
На опубликованных Telegram-каналом Mash Batash фотографиях видно, что Volkswagen во время ДТП раскололся на две части. Металлические фрагменты с колесом, а также задний бампер оказались в кювете у дороги.


Как пишет «Газета.Ру» cо ссылкой на Telegram-канал «Госавтоинспекция Башкортостана», 18-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу во время обгона и врезался в микроавтобус. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковой машины.

Ранее на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ в Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд №352, следовавший по маршруту Советская Гавань — Владивосток.

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#башкирия
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Ura.ru: в Екатеринбурге женщину нашли на улице с переломанными конечностями и обморожением
16 декабря 2024, 11:58

Фото: iStock/ Motortion

В Екатеринбурге на Онежской улице обнаружили женщину с переломанными руками, ногами и сильным обморожением, сообщило агентство Ura.ru, ссылаясь на источник.
Россиянку обнаружили прохожие. Она лежала на снегу и не шевелилась. Приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов не смогли допросить пострадавшую. Женщину с тяжелыми увечьями отвезли в больницу.

Полицейские узнали, что пострадавшая ночью употребляла алкогольные напитки в одной из квартир в компании мужчины и женщины. Гость напал на хозяйку жилища, затем она ушла. Потом он набросился с кулаками на другую женщину. Пострадавшая смогла выскочить на улицу, но из-за травм не смогла попросить о помощи.

Обидчика екатеринбурженки задержали, против него возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жители одного из домов в Ульяновске уже четыре года живут в страхе из-за 53-летнего Сергея, страдающего шизофренией.

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#нападение
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МЧС: все члены экипажа танкера «Волгонефть-239» спасены
МЧС: с танкера «Волгонефть-239» эвакуированы все 14 членов экипажа
16 декабря 2024, 11:52

Фото: iStock/nightman1965

С танкера «Волгонефть-239» удалось эвакуировать всех членов экипажа — 14 человек. Об этом сообщают в Telegram-канале МЧС России.
«Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена», — отметили в ведомстве.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в воскресенье, 15 декабря, потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению президента РФ Владимира Путина, глава кабмина Михаил Мишустин создал рабочую группу для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Чёрном море.

Также Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

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#мчс
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Пела и плясала на глазах у матери: пьяная женщина на Porsche насмерть сбила 9-летнего мальчика в Новой Москве
16 декабря 2024, 10:52

Фото: istockphoto / Rawf8

14 декабря в Новой Москве произошла страшная авария: няня вышла на прогулку со своим 9-летним воспитанником, но по дороге домой они попали под колёса автомобиля Porsche, за рулём которого была 49-летняя женщина. Травмы, которые получил ребёнок, оказались несовместимы с жизнью. «Радио 1» подробнее расскажет о трагическом происшествии.

Владелица Porsche оказалась сильно пьяной


Водителем Porsche оказалась многодетная мать. В момент трагедии женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате аварии ребёнок скончался от остановки сердца, а няня госпитализирована с черепно-мозговой травмой и переломами рёбер.

Родные погибшего мальчика рассказали, что узнали о трагедии от самой няни, которая, находясь в сознании, сумела позвонить им перед тем, как была госпитализирована. Близкие школьника сразу же прибыли на место происшествия.

«Мать ребенка на месте аварии увидела абсолютно пьяную автовладелицу, которая устроила концерт: пела, плясала и спросила, когда она сбила. В „Порше“ было много алкоголя. Даму с трудом посадили в полицейскую машину», — рассказал источник «СтарХиту».

Фото: Прокуратура Москвы

Всегда ездила пьяной


Кроме того, сообщается, что няня, сопровождавшая ребёнка в день трагедии, была приглашена на один день в качестве замены основной няни. У погибшего мальчика осталась 10-летняя сестра.

Установлено, что женщина, управлявшая автомобилем, не раз нарушала правила дорожного движения. Соседи её недолюбливали: она неоднократно ездила в нетрезвом виде, устраивала скандалы и была вовлечена в драки.

В тот же день после трагического происшествия жители района стали приносить цветы и плюшевые игрушки к месту аварии.

Задержание


Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом, квалифицировав его как нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, согласно пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП и привлечение виновника к ответственности», — сообщили в надзорном ведомстве.

Автоюрист Максим Едрышов в беседе с MSK1.RU рассказал, какие последствия могут ожидать водителя «Порше».

«Водителю может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы. Четвертая часть предусматривает повышенную ответственность либо за оставление места ДТП, либо за вождение в состояние алкогольного опьянения. По этой же статье привлекали Михаила Ефремова. Суд должен учесть все отягчающие и смягчающие обстоятельства. Но здесь такой случай, когда никого на дороге нет, просто два пешехода по дороге пустой идут. Практика показывает, что никакого условного срока ожидать не стоит», — отметил он.

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В Москве пенсионерка испугалась перевода денег ВСУ и лишилась 146 млн рублей
16 декабря 2024, 10:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

Мошенники убедили пенсионерку, что средства с её счетов уходят на финансирование ВСУ, и лишили её 146 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что первый раз мошенники позвонили пенсионерке 2 декабря и представились сотрудниками ФСБ. Они убедили женщину, что с её счетов пытаются снять все деньги, чтобы отправить их на нужды ВСУ, и пригрозили уголовным делом. Когда жертва согласилась сотрудничать со «следствием», аферисты попросили снять все имеющиеся на счетах деньги, чтобы затем передать их якобы сотрудникам ФСБ и Банка России.

83-летняя пенсионерка передала мошенникам 146 млн рублей во дворе своего дома по кодовому слову «Зима». Вскоре женщина осознала, что стала жертвой аферистов. Она написала заявление в полицию.

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#пенсионерка
#финансирование
#всу
#уголовное дело
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В Иркутской области задержали участников экстремистского движения
В Тулуне арестовали двух участников экстремистского движения
16 декабря 2024, 09:44

Фото: iStock/YakobchukOlena

В городе Тулуне в Иркутской области задержали двух сторонников экстремистской организации, они находятся под стражей. Об этом сообщают в региональном главке МВД.
По данным ведомства, двое местных жителей 30 и 35 лет с января 2022 года являются участниками экстремистского движения. В ноябре в городе был арестован мужчина, называющий себя «смотрящим за городом Тулуном», точнее — «смотрящим» за исправительными учреждениями города. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в экстремистской деятельности.

Мужчины связаны с вышеупомянутым преступником. Они распространяли криминальную идеологию среди лиц, склонных к совершению преступлений, пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

По месту жительства задержанных полицейские изъяли, в частности, сотовые телефоны и иные предметы, указывающие на организацию экстремистского движения.

Ранее в США учительницу из округа Сайото штата Огайо приговорили к году лишения свободы за совращение двоих школьников.

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#мвд
#полицейские
#мужчины
#уголовное дело
#иркутская область
#экстремизм
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В Подмосковье поймали аферистку, выманившую у пенсионерки 300 тыс. рублей
16 декабря 2024, 09:25

Фото: istockphoto.com/zoka74

Женщину, подозреваемую в краже денег у 85-летней жительницы Орехово-Зуевского округа, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, аферистка проникла в квартиру пожилой женщины, назвавшись соцработницей. Она сказала, что нужно обменять купюры старого образца на новые. Получив хранившиеся в доме сбережения в размере 300 тысяч рублей, аферистка заявила, что ей нужно отойти за договором, после чего ушла с полученными деньгами», — говорится в сообщении.
В ходе расследования полицейским удалось установить личность лжесоцработницы: ей оказалась 40-летняя жительницы Владимирской области, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков. Женщину задержали по месту её временного проживания в Егорьевске. Сейчас проверяется её причастность к другим преступлениям.

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#орехово-зуево
#мошенничество
#криминал
#кража
#полиция
#мвд московской области
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Грузовик столкнулся с пассажирским поездом
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Хабаровском крае, пострадавших нет
16 декабря 2024, 08:56

Фото: iStock/Diyana Georgieva

В ночь на сегодня, 00:09 по местному времени, на железнодорожном переезде между станциями Кенай и Оунэ в Хабаровском крае грузовик врезался в пассажирский поезд №352, следовавший по маршруту Советская Гавань — Владивосток. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу (ДВЖД).
Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

К счастью, никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Локомотив получил повреждения. В Дальневосточной железной дороге сообщили, что движение поездов на данном участке приостановлено. Пассажирам обеспечивается необходимый комфорт: поддерживается нужная температура в вагонах и при необходимости предоставляется горячее питание.

Для устранения последствий инцидента на место происшествия направлен восстановительный поезд. Ожидается задержка пассажирских поездов №351 и №352 более чем на 2,5 часа. Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб под руководством начальника ДВЖД Евгения Вейде.

Произошел страшный пожар в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#поезд
#поезда
#машинист
#происшествия
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В РФ установили 708 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей
16 декабря 2024, 07:54

Фото: istockphoto/Yingko

В России раскрыто свыше 700 случаев мошенничества, связанных с хищением социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей. Об этом информирует ТАСС.
Начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко заявил, что ущерб от данных схем составил не менее 1 миллиарда рублей.

По информации Курносенко, преступления были зафиксированы в 59 субъектах Российской Федерации, в результате чего возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности уже привлечено 217 лиц.

Генерал-лейтенант привел пример одной из выявленных схем, по которой мошенники подавали в многофункциональные центры (МФЦ) заявления, утверждая, что они являются свидетелями рождения детей вне роддомов. К заявлению прилагались паспорта и рукописные заявления фиктивных рожениц без предоставления необходимых документов, подтверждающих факт рождения ребенка.

Курносенко отметил, что на основании представленных документов МФЦ выдавали свидетельства о рождении детей. Он добавил, что наиболее часто оформлялось рождение двойни, что позволяло увеличить сумму социальных выплат и материнского капитала.

В Приморье раскрыто мошенничество с деньгами студентов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
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