Тигр напал на мужчину в глемпинг-парке в Хабаровском крае

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В глемпинг-парке, расположенном в Нанайском районе в Хабаровском крае, тигр напал на 29-летнего посетителя, возбуждено уголовное дело.
Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное СУ СК, глемпинг-парк «Заповедные места» находится в районе 284-го км автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино. У пострадавшего переломы рёбер и рана поясничной области. Мужчине оказали медицинскую помощь, он направлен на амбулаторное лечение.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей случившегося, назначена судебная экспертиза.
Ранее в Приморском крае во время охоты мужчину задрал медведь.
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Сейчас следователи допрашивают свидетелей случившегося, назначена судебная экспертиза.
Ранее в Приморском крае во время охоты мужчину задрал медведь.
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Анастасия Ларина