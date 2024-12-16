Тигр напал на мужчину в глемпинг-парке в Хабаровском крае

14 декабря в Новой Москве произошла страшная авария: няня вышла на прогулку со своим 9-летним воспитанником, но по дороге домой они попали под колёса автомобиля Porsche, за рулём которого была 49-летняя женщина. Травмы, которые получил ребёнок, оказались несовместимы с жизнью. «Радио 1» подробнее расскажет о трагическом происшествии.