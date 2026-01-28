Достижения.рф

Baza: Сильный пожар произошел на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Сильный пожар произошёл на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.



На месте работают несколько пожарных расчётов, информации о пострадавших пока нет. Уточняется, что возгорание началось в одном из цехов предприятия AGR Automotive во время утилизации пенопласта.

После ухода Volkswagen из России площадку используют для сборки автомобилей российского бренда Tenet. Фактически — это переименованные модели Chery.

Ранее сообщалось, что пожар на территории агрокомплекса в деревне Духанино охватил 3,5 тыс. «квадратов».

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0