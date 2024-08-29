В частной клинике Петербурга скончался пациент после удаления миндалин

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В Санкт-Петербурге в «СМ-клинике» на Дунайском скончался пациент. Это произошло во время операции по удалению миндалин.
В известную и не дешёвую клинику 20-летний уроженец Азербайджана пришёл на плановый приём, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Парень жаловался на частые ангины, поэтому после осмотра отоларинголога ему было рекомендовано подвергнуться несложной операции по удалению миндалин. Однако во время хирургического вмешательства молодой пациент умер.
Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало проверку с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей происшедшего. В настоящее время допрашивается персонал учреждения. Причина смерти молодого азербайджанца пока не оглашена.
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Александр Бойцов