В частном доме в Подмосковье нашли кусты и семена конопли

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
13 кустов конопли и коробку с семенами обнаружили полицейские в частном доме 33-летнего мужчины в слободке Алёшино городского округа Воскресенск, хозяина дома задержали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В доме злоумышленника полицейские нашли 13 кустов конопли, коробку с семенами, более 100 граммов сухого вещества растительного происхождения, курительные трубки, электронные весы, а также всё оборудование, необходимое для выращивание наркосодержащих растений», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что сухое растительное вещество является марихуаной.
Задержанный рассказал, что выращивал коноплю в течение полутора лет для личного пользования. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Читайте также:
В аэропорту Уфы введены временные ограничения на приём и вылет самолётов
Shot: на Сахалине мужчина ворвался в детсад с ножом и требовал отдать ему детей
В Берлине обвинили женщину в незаконной продаже российской недвижимости
Лев Каштанов