В частном доме в Воскресенске нашли более 2 кг марихуаны

Фото: скринщот видео пресс-служба ГУ МВД по МО
Более двух килограммов марихуаны обнаружили полицейские в частном доме в селе Юрасово на территории городского округа Воскресенк, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске на втором этаже дома полиция нашла пластиковые вёдра, коробки и бумажный свёрток, наполненные веществом растительного происхождения. Исследование показало, что вещество является марихуаной, общая масса наркотика составила более двух килограммов», — говорится в сообщении.Жилец дома — 57-летний приезжий из Рязанской области — рассказал, что купил в интернете семена конопли, весной посадил их, вырастил, а потом срезал, высушил и хранил для личного употребления.
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