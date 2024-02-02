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В частном доме в Воскресенске нашли более 2 кг марихуаны

02 февраля 2024, 09:13
Фото: скринщот видео пресс-служба ГУ МВД по МО

Фото: скринщот видео пресс-служба ГУ МВД по МО

Более двух килограммов марихуаны обнаружили полицейские в частном доме в селе Юрасово на территории городского округа Воскресенк, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске на втором этаже дома полиция нашла пластиковые вёдра, коробки и бумажный свёрток, наполненные веществом растительного происхождения. Исследование показало, что вещество является марихуаной, общая масса наркотика составила более двух килограммов», — говорится в сообщении.
Жилец дома — 57-летний приезжий из Рязанской области — рассказал, что купил в интернете семена конопли, весной посадил их, вырастил, а потом срезал, высушил и хранил для личного употребления.


Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств» и отпустили под подписку о невыезде.

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#воскресенск
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#криминал
#полиция
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Стало известно о наказании врача, которая смеялась над ребёнком погибшего на спецоперации
В Москве на терапевта, насмехавшейся над сыном погибшего на СВО, заведут дело
02 февраля 2024, 08:58

Фото: istock / Akintevs

На терапевта московской поликлиники № 140, которая насмехалась над сыном погибшего на спецоперации, заведут уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Об этом рассказала мама мальчика Телеграм-каналу Mash.

34-летняя мать Анастасия рассказала, что будет уволен главный врач больницы, пытавшийся замять историю. Главврач делал вид, что сотрудница учреждения не говорила семилетнему ребёнку, что его погибший в зоне спецоперации отец — «законная цель для Украины, и вообще, Россия виновата сама».

Пострадавшая поделилась, что после шумихи с ней связались сотрудники правоохранительных органов и заверили, что будет возбуждено уголовное дело. С ребенком сейчас занимается психолог, объясняя, что не все взрослые хорошие.

Подробнее об инциденте читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
#погибший
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Отец по просьбе новой знакомой отправил фото малолетнего голого сына и получил статью
Свердловчанину вменяют статью за отправку снимков голого маленького сына знакомой
02 февраля 2024, 08:25

Фото: istock / Irina_Geo

В Нижнем Тагиле отец фотографировал малолетнего сына голым по просьбе девушки с сайта знакомств. Об этом сообщает Телеграм-канала Ural Mash.

По данным издания, Дмитрий познакомился с Кариной в Сети. Женщина приглашала его на свидание в лес и предлагала обменяться интимными фотографиями. Мужчина прислал ей снимки и мимолетом сказал, что рядом с ним находится восьмилетний сын, после чего женщина просила фото голого ребенка. Якобы, у нее тоже есть дочь и она покажет ее в ответ.

Ни в чем не смутившийся Дмитрий отправил ей фото. Выяснилось, что издевалась Карина серийно — на неё писал заявление другой мужчина, получавший такие же просьбы, которые затем перерастали в шантаж.

Теперь горе-отцу вменяют статью за использование несовершеннолетнего для порнографии. По ней грозит срок от 3-х до 10-ти лет.

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#женщина
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#отец
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#сын
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Задержанного в Аргентине россиянина могут выдать Украине
Посольство России: Россиянина Чуркина задержали в Аргентине по запросу Украины
02 февраля 2024, 08:06

Фото: istock / Rawf8

Россиянин, которого по запросу Украины задержали в аэропорту Буэнос-Айреса, освобожден аргентинским судом под подписку о невыезде из государства. Об этом информирует РИА Новости.
По информации Госбюро расследований Украины, задержанный является сыном российского бизнесмена Игоря Чуркина. В ведомстве заявили, что молодой человек путем обмана пытался сохранить бизнес на Украине за счет государственного банка. Владелец ООО «Львовские автобусные заводы» взял кредит на крупную сумму под залог имущества, потратил средства на свое усмотрение и после не вернул деньги, но и лишаться имущество не хотел.

Бизнесмен придумал схему, в которой проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком блокируется. Он намеренно подал ложное заявление о совершении уголовного правонарушения представителями банка. Отмечается, что обвинения были в придуманном особо тяжком правонарушении.

В настоящий момент решает вопрос об экстрадиции мужчины на Украину.

«Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин», — заявила заведующая консульским отделом посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.
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#бизнес
#имущество
#кредит
#правонарушения
#посольство
#аргентина
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Более 165 человек пострадали и двое погибли при взрыве на газозаправке в Кении
02 февраля 2024, 05:56

Фото: iStock/dzika_mrowka

Мощнейший взрыв прогремел на газозаправочной станции в столице Кении Найроби. Предварительно, погибло два человека и ещё 165 госпитализированы, сообщает телеканал «Звезда»




Местные СМИ пишут, что на месте ведутся спасательные работы. Причины произошедшего выясняются.

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#взрыв
#газ
#пострадавшие
#погибшие
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Информатор WikiLeaks и экс-сотрудник ЦРУ Шульте приговорен к 40 годам тюрьмы
02 февраля 2024, 05:32

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший инженер-программист ЦРУ и информатор портала Wikileaks Джошуа Шульте осуждён в США за крупнейшую кражу секретной информации в истории агентства. По информации газеты The Guardian, Шульте приговорили к 40 годам тюремного заключения за шпионаж, компьютерный взлом, неуважение к суду и детскую порнографию.
«Джошуа Шульте предал свою страну, совершив одни из самых наглых и отвратительных преступлений шпионажа в американской истории <...> Он проведет 40 лет за решеткой — там, где ему и место», — заявил Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка.

При этом, как пишет издание, судья отказался назначить для Шульте пожизненный срок, как того требовала прокуратура.

Подсудимый был признан виновным в передаче секретных материалов агентству WikiLeaks после так называемой «утечки из Убежища 7». В результате Шульте получил тысячи изображений и видеозаписей сексуального насилия над детьми, которые позже найдут при обыске в его квартире.

Утечка, названная WikiLeaks «Убежище 7», подняла вопросы о неспособности американских шпионских агентств защитить секретные документы в эпоху цифровых технологий. В обнародованных агентством документах подробно описываются инструменты, которые ЦРУ использует для взлома телефонов, коммуникационных приложений и других электронных устройств.

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#приговор
#сша
#программирование
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РЕН ТВ: В Ленобласти жена и дети прожили больше трёх лет бок о бок с мумией
02 февраля 2024, 04:47

Фото: iStock/fesign

В Ленинградской области жена и четверо детей более трех лет прожили бок о бок с мумифицированным телом мужа и отца в Ленобласти. Подробности сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Мумия главы семейства была обнаружена социальными работниками при проверке жилищных условий. Удалось установить, что в 2020 году мужчина в ходе ссоры с супругой заявил, что лучше умрёт, и упал на пол. «Притворяющегося», по словам матери, отца положили на кровать, однако в сознание он больше так и не пришёл.

Следователи предполагают, что женщина могла сама убить своего мужа. Известно, что женщина запретила старшей дочери говорить о произошедшем, угрожая в противном случае отправить девочку в детский дом. Кроме того, мать продолжала спать в одной постели с замотанным в одеяло телом супруга, и, по данным РЕН ТВ, довольно долго наблюдалась у психиатра.

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#труп
#семья
#ленинградская область
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Взрывы прогремели в Кривом Роге и Кропивницком
02 февраля 2024, 04:15

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы прозвучали в украинских городах Кривом Роге (Днепропетровская область) и Кропивницком (экс-название — Кировоград, административный центр одноимённой области), сообщает информагентство РБК-Украина.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях страны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#украина
#воздушная тревога
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Украина попросила Россию передать ей тела погибших при падении Ил-76
02 февраля 2024, 03:52

Фото: РИА Новости/СК РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом пишет «Украинская правда».
.«Насчет информации о гибели — да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел», — цитирует Юсова издание.

При этом представитель украинской разведки утверждает, что Россия якобы пока не дала ответ. Российская сторона официально не подтверждала получения таких обращений.

Ранее Следственный комитет РФ предоставил результаты экспертизы по идентификации тел погибших при крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале. Отмечается, что в районе места падения самолёта были обнаружены свыше 670 фрагментов тел погибших и частично сохранившиеся личные документы.

В СК РФ заявили, что, по результатам идентификации тел погибших, выяснилось точное количество жертв крушения. Так, на борту находилось 65 военнопленных, шесть членов экипажа и три сотрудника военной полиции, личности которых удалось установить.

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#всу
#плен
#погибшие
#украина
#россия
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Суд арестовал россиянина и ещё 24 человека по делу о нападении на церковь
02 февраля 2024, 01:26

Фото: iStock/artisteer

Суд арестовал 25 человек, в том числе и гражданина РФ, которые ранее были задержаны задержанных по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле, сообщает минюст Турции. Ещё 9 человек были отпущены на свободу.
Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что после нападения на церковь в Стамбуле были задержаны 47 человек, среди которых имеются граждане России и Таджикистана.

Напомним, двое вооружённых людей в масках напали на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле, ворвавшись в помещение во время службы около 11:40 в воскресенье, 28 января. В результате происшествия погиб человек, он был военным. Полиция задержала по этому делу двоих подозреваемых.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»*. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самих боевиков.

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В стамбульской католической церкви произошло вооруженное нападение

*Запрещенная в России террористическая организация
#турция
#суд
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#стрельба
#арест
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