В Чебаркуле осудили педофила, проникшего в квартиру и изнасиловавшего девочку

Фото: iStock/Zolnierek

В Чебаркуле осудили мужчину, который через форточку влез в квартиру и изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает «Лента.ру».



Преступление случилось ночью 26 февраля. Тогда педофил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, влез через форточку в квартиру своей знакомой. Там он изнасиловал 13-летнюю девочку.

Мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище и в насильственных действиях сексуального характера. За это его приговорили к 13 годам и одному месяцу колонии строгого режима.

Иван Мусатов

