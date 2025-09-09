В Чебаркуле осудили педофила, проникшего в квартиру и изнасиловавшего девочку
В Чебаркуле осудили мужчину, который через форточку влез в квартиру и изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает «Лента.ру».
Преступление случилось ночью 26 февраля. Тогда педофил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, влез через форточку в квартиру своей знакомой. Там он изнасиловал 13-летнюю девочку.
Мужчину признали виновным в незаконном проникновении в жилище и в насильственных действиях сексуального характера. За это его приговорили к 13 годам и одному месяцу колонии строгого режима.
Читайте также: