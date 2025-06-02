В Москве 14-летняя школьница аварийным молотком разнесла двери электрички

02 июня 2025, 13:48

Фото: iStock/Apriori1

В Москве произошел инцидент с участием 14-летней школьницы, которая с помощью аварийного молотка разбила стекла дверей пригородной электрички. Об этом сообщили в Telegram-канале УТ МВД России по ЦФО.