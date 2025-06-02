В Москве 14-летняя школьница аварийным молотком разнесла двери электрички
В Москве произошел инцидент с участием 14-летней школьницы, которая с помощью аварийного молотка разбила стекла дверей пригородной электрички. Об этом сообщили в Telegram-канале УТ МВД России по ЦФО.
Девочка, состоящая на профилактическом учете в МВД, была установлена транспортными полицейскими после мониторинга интернет-публикаций.
По информации управления, инцидент произошел в вагоне электропоезда киевского направления Московской железной дороги. После разрушительных действий школьница бросила молоток в головной вагон уходящего поезда и скрылась с места происшествия.
В результате оперативных действий правоохранителей девочка была найдена и опрошена. Она признала свою вину и пообещала больше не повторять подобных поступков. Материалы по данному факту будут переданы в следственное управление для дальнейшего разбирательства.
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