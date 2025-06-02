В Москве 14-летняя школьница аварийным молотком разнесла двери электрички

Фото: iStock/Apriori1

В Москве произошел инцидент с участием 14-летней школьницы, которая с помощью аварийного молотка разбила стекла дверей пригородной электрички. Об этом сообщили в Telegram-канале УТ МВД России по ЦФО.



Девочка, состоящая на профилактическом учете в МВД, была установлена транспортными полицейскими после мониторинга интернет-публикаций.

По информации управления, инцидент произошел в вагоне электропоезда киевского направления Московской железной дороги. После разрушительных действий школьница бросила молоток в головной вагон уходящего поезда и скрылась с места происшествия.

В результате оперативных действий правоохранителей девочка была найдена и опрошена. Она признала свою вину и пообещала больше не повторять подобных поступков. Материалы по данному факту будут переданы в следственное управление для дальнейшего разбирательства.

Туристы в Анапе игнорируют запреты Роспотребнадзора и продолжают купаться. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0