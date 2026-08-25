В Чувашии мальчик случайно вонзил себе в лицо рыболовный крючок
В Чувашии врачи помогли мальчику, который случайно вонзил себе в лицо рыболовный крючок. Об этом информирует пресс-служба «Республиканской клинической больницы» минздрава республики.
В Чебоксарах произошел несчастный случай с мальчиком, который рыбачил со своим другом. Во время рыбалки он закинул удочку и случайно зацепил крючком свое лицо. Он вонзился в носогубный желобок ребенка.
Мальчика немедленно доставили в больницу, где врачи обработали рану и извлекли крючок. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
Медики подчеркнули, что такие травмы часто происходят в сезон рыбалки. Они также напомнили о важности соблюдения правил безопасности у водоемов и посоветовали взрослым внимательно следить за детьми во время подобных занятий.
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