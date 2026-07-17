В Чебоксарах молодой водитель уснул за рулём и протаранил остановку с людьми
В Чебоксарах автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента один человек погиб и ещё один пострадал, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Авария произошла поздно вечером 17 июля на улице Афанасьева. По предварительной информации, легковушка Renault Logan двигалась по Московскому проспекту с огромной скоростью, затем съехала с проезжей части и протаранила остановку, где находились люди. Весь инцидент попал на видео.
В результате столкновения одна женщина скончалась на месте, её личность устанавливается. Пострадавшего мужчину в бессознательном состоянии экстренно госпитализировали, и сейчас врачи борются за его жизнь.
Renault Logan управлял 18-летний водитель. Парень признался, что уснул за рулём в критический момент, потеряв контроль над транспортным средством. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Чебоксары, точные обстоятельства ДТП выясняются.
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