В Чебоксарах молодой водитель уснул за рулём и протаранил остановку с людьми

17 июля 2026, 23:54

В Чебоксарах водитель уснул за рулём и протаранил остановку с людьми, погибла женщина

Фото: iStock/LanaStock

В Чебоксарах автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента один человек погиб и ещё один пострадал, сообщили в пресс-службе УМВД по городу.