Отар Кушанашвили раскритиковал Анну Седокову за слова о Янисе Тимме

17 июля 2026, 23:19

Кушанашвили осудил Седокову за обвинения в адрес умершего Тиммы

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Отар Кушанашвили высказался о заявлениях Анны Седоковой, в которых она рассказала об абьюзе со стороны бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает StarHit.





Журналист считает, что подобные обвинения не стоит публиковать после смерти человека, поскольку он уже не может ответить на них.



По мнению Кушанашвили, в таких ситуациях важно учитывать чувства родственников ушедшего человека и соблюдать «культуру памяти».





«Должна быть культура памяти. Человек ушёл. А она выставляет какую-то фотографию с тесаком, который размером с меня. Может быть, он лук резал и решил прилечь? Янис лежит, Анна его фоткает, думая: "На всякий случай… Потом выставим тираном"», — заявил журналист.