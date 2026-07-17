Диетолог назвала продукты, полезные для здоровья сердечно-сосудистой системы
Кардиолог Злетова: лук очень полезен для сердца
Средиземноморская диета, а также лук, овсянка и оливковое масло помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.
По ее словам, лук содержит кверцитин, который защищает от «плохого» холестерина и препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, аллицин в овоще вызывает расслабление гладкой мускулатуры артерий в сосудистой стенке, снижая давление. Он также снижает риск тромбообразования.
«Стоит сказать также о роли бобовых и цельных зерен овса и ячменя для здоровья сердечно-сосудистой системы. Они являются источником бета-глюканов — типа растворимой клетчатки, которая участвует в механизме снижения уровня ЛПНП на 5–10%. А это сопоставимо с эффектом слабых статинов», — подчеркнула Залетова в разговоре с Москвой 24.
Для здоровья сердца можно соблюдать средиземноморскую диету, ключевым компонентом которой является олеокантал из оливкового масла extra virgin. Он избавляет стенки сосудов от воспаления, а жирная рыба содержит омега-3 кислоты, которые делают мышцу сердца более устойчивой к аритмиям.