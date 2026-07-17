Диетолог назвала продукты, полезные для здоровья сердечно-сосудистой системы

17 июля 2026, 21:52

Кардиолог Злетова: лук очень полезен для сердца

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Средиземноморская диета, а также лук, овсянка и оливковое масло помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.





По ее словам, лук содержит кверцитин, который защищает от «плохого» холестерина и препятствует образованию атеросклеротических бляшек. Кроме того, аллицин в овоще вызывает расслабление гладкой мускулатуры артерий в сосудистой стенке, снижая давление. Он также снижает риск тромбообразования.





«Стоит сказать также о роли бобовых и цельных зерен овса и ячменя для здоровья сердечно-сосудистой системы. Они являются источником бета-глюканов — типа растворимой клетчатки, которая участвует в механизме снижения уровня ЛПНП на 5–10%. А это сопоставимо с эффектом слабых статинов», — подчеркнула Залетова в разговоре с Москвой 24.