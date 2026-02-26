В Коломне подростки за 1 млн рублей пытались взорвать главу оборонного завода

26 февраля 2026, 10:54

В Подмосковье осудят восемь человек за попытку подрыва машины директора завода

Фото: Istock/Yingko

В Подмосковье завершили расследование уголовного дела в отношении восьми человек, которых обвиняют в покушении на теракт. По версии следствия, они планировали подорвать руководителя оборонного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.