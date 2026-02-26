В Коломне подростки за 1 млн рублей пытались взорвать главу оборонного завода
В Подмосковье завершили расследование уголовного дела в отношении восьми человек, которых обвиняют в покушении на теракт. По версии следствия, они планировали подорвать руководителя оборонного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
Установлено, что в декабре 2024 года в Коломне фигуранты по заданию украинских спецслужб изготовили взрывное устройство. За вознаграждение в размере около одного миллиона рублей они собрали бомбу и пытались заложить её под машину директора завода. Взрыв мог убить водителя и прохожих. Двоих злоумышленников задержали с поличным сотрудники УФСБ.
Обвиняемые — жители трёх регионов, трое из них несовершеннолетние. Им вменяют покушение на теракт и незаконный оборот взрывчатки. Как уточнили в прокуратуре, организаторы создали сеть пособников и исполнителей. Уголовное дело направили в военный суд. Фигуранты находятся под стражей.
