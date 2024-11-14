В Дагестане сосед выстрелил в учителя из-за коров

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В Чародинском районе Дагестана сосед выстрелил в мужчину, работающего учителем, из-за его коров. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
По данным издания, у сельского учителя есть своё хозяйство, в том числе и несколько коров, которые иногда заходили в соседний огород и жевали там траву. В какой-то момент хозяину участка это надоело, и он вызвал учителя на разговор.
На встрече мужчины крепко повздорили и подрались. Тогда зять недовольного соседа выстрелил в односельчанина из травматического пистолета и попал ему в ногу. После этого стороны примирились и попытались самостоятельно достать пулю из ноги, но не смогли. Тогда им пришлось обратиться в больницу за помощью. Медперсонал обязан был обратиться в полицию.
При этом ни одна из сторон писать заявление не стала.
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На встрече мужчины крепко повздорили и подрались. Тогда зять недовольного соседа выстрелил в односельчанина из травматического пистолета и попал ему в ногу. После этого стороны примирились и попытались самостоятельно достать пулю из ноги, но не смогли. Тогда им пришлось обратиться в больницу за помощью. Медперсонал обязан был обратиться в полицию.
При этом ни одна из сторон писать заявление не стала.
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Элина Позднякова