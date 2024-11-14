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В Дагестане сосед выстрелил в учителя из-за коров

Фото: iStock/Elena Esich

Фото: iStock/Elena Esich

В Чародинском районе Дагестана сосед выстрелил в мужчину, работающего учителем, из-за его коров. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
По данным издания, у сельского учителя есть своё хозяйство, в том числе и несколько коров, которые иногда заходили в соседний огород и жевали там траву. В какой-то момент хозяину участка это надоело, и он вызвал учителя на разговор.

На встрече мужчины крепко повздорили и подрались. Тогда зять недовольного соседа выстрелил в односельчанина из травматического пистолета и попал ему в ногу. После этого стороны примирились и попытались самостоятельно достать пулю из ноги, но не смогли. Тогда им пришлось обратиться в больницу за помощью. Медперсонал обязан был обратиться в полицию.



При этом ни одна из сторон писать заявление не стала.

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«Много пьют и меняют парней»: вечеринка школьниц из Хабаровска закончилась убийством 60-летнего соседа
14 ноября 2024, 16:31

Фото: istockphoto / diego_cervo

Ночью с 9 на 10 декабря 2021 года две ученицы из Хабаровска, 15 и 16 лет, вломились в квартиру своего 60-летнего соседа и жестоко избили его. От полученных травм мужчина скончался. Подробнее об этой ужасной и трагичной истории расскажет «Радио 1».

Подружки не разлей вода


Школьницы познакомились за два года до трагедии, когда одна из них переехала со своей мамой в общежитие на Вокзальной улице. Девушки быстро нашли общий язык и стали лучшими подругами: делились секретами, увлечениями и всегда были вместе. Кроме того, они стали местными звёздами — о них слышали даже те, кто не был знаком с ними лично.

Катя (все имена изменены) учится в коррекционном классе для отстающих школы №90 и живёт со своей мамой. У неё есть всё необходимое: еда, одежда, телефон. Знакомые считают её доброй и отзывчивой. Но однажды она изменилась.

«Возможно, после общения с Аней Катя испортилась. Она начала пить, ругаться, грубо разговаривать с мамой и обзывать её», — рассказала «КП» знакомая девушек.

Аня же, в свою очередь, хорошей успеваемостью в школе не отличалась. Она училась в школе-интернате №11, но ушла оттуда после девятого класса. После окончания учёбы она не стала ни поступать в колледж, ни устраиваться на работу. Девочка воспитывается мамой лишь пару лет — до этого женщина была лишена родительских прав, и Аня со своими младшими братьями и сёстрами жила у тёти.

«Два года назад мать нашла работу и исправилась. Суд восстановил ее в правах, и дети вернулись к ней. На учете они не состояли», — сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

В свои 16 лет школьница пила, курила и много материлась. По информации её знакомых, Аня легко могла ударить человека, ругаться и кричать без повода, а также причинять себе физический вред.

«Пьют девчонки много. Курят, парней меняют. Тусуются на заброшках, в гостях у старших ребят. Собираются у Ани, потому что она живет одна. Снимают видео в Tik-Tok, говорят, им нравится», — рассказал друг девочек.

Популярные видео


На своих страницах в социальных сетях девушки часто размещали трендовые видео, которые снимали вместе. Чаще всего они выкладывали ролики с танцами.

Кроме того, они не стеснялись демонстрировать в интернете личные переписки и активно признаваться в любви парням.

Последнее видео на странице Ани было опубликовано 9 декабря 2021 года. В тот день Катя пришла в гости к подруге и девушки решили выпить и снять несколько видео для Tik-Tok. Они танцевали под популярные треки, веселились, шутили.

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Убийство на вечеринке


После того, как девушки наснимали видео-контента для своих социальных сетей, они продолжиться веселиться и отдыхать. До тех пор, пока их не разозлила соседская собака, которая громко лаяла. Это был пёс 60-летнего бывшего моряка на пенсии, который очень любил выпить.

Конфликт с соседом привёл к трагедии. Пьяный мужчина спал на кровати и не слышал, как девушки вошли в его комнату. Аня и Катя избивали его около трёх часов и забрали деньги.

В результате на шум прибежала соседка, на которую девушки тоже напали. Но женщина смогла убежать и вызвать полицию.

«По слухам, это убийство было спланировано — девушек раздражал этот сосед» — рассказала подруга школьниц.

В отношении школьниц было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

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#насилие
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В Москве неизвестные разрисовали памятник Ахмату Кадырову
14 ноября 2024, 16:20

Фото: riamediabank.ru/Антон белицкий

В Москве неизвестные вандалы разрисовали краской памятник Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову. Монумент первому президенту Чеченской Республики установлен на улице его имени в Южном Бутово.
Осквернили памятник неизвестные в ночь на 13 ноября. сообщает телеграм-канал Baza. Ранним утром надписи и разводы заметили сотрудники коммунальных служб. Они сумели быстро привести памятник в порядок и оттереть надписи, пока краска не успела полностью высохнуть.

Согласно одной из версий, злоумышленники могли действовать по заданию украинских спецслужб. Те часто прибегают к подобным методам, убеждая россиян, что они могут лишиться сбережений, если не выполнят определённые действия, будь то поджог военкомата, обливание зелёнкой сотрудников банка или осквернение памятников.

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#поджог
#сотрудники
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Пропавший замдиректора подмосковной компании найден заживо сварившимся в колодце
14 ноября 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

В Раменском городском округе на территории гостиничного комплекса в деревне Островцы найден мёртвым заместитель директора компании, которая обеспечивала техническую безопасность объекта. Он заживо сварился в отводном колодце теплотрассы.
До этого мужчина на протяжении нескольких дней пытался решить проблему с утечкой воды из теплосети, сообщает MK.RU. В одном из колодцев он обнаружил свищ (пробоину) и попытался заделать её своими силами, но у него ничего не вышло. Тогда мужчина вызвал службу эксплуатации, но в назначенный день технологи не приехали.

Не сообщив никому из коллег о своих планах, замдиректора решил ещё раз самостоятельно устранить неполадки на теплотрассе. Он снова спустился в колодец, но неожиданно трубу прорвало окончательно. Мужчина заживо сварился в хлынувшем на него потоке горячей воды.

Через несколько часов тревогу забила его жена. Супруг не отвечал на звонки, и она забеспокоилась. Женщина связалась с администрацией гостиницы, и ей сказали, что муж где-то на территории, потому что его машина стоит на обычном месте. Однако мужчина не появился дома и поздно вечером. Тут уже все члены семьи помчались к нему на работу и приступили к поискам. Тело погибшего обнаружили в колодце чуть позже, когда с момента его смерти прошло уже несколько часов.

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#машина
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Сначала умер ребёнок, потом мать: муж узнал о трагедии последним
Девушка умерла вместе с ребёнком в роддоме Магнитогорска
14 ноября 2024, 15:37

Фото: istockphoto/ shironosov

В Челябинской области в городе Магнитогорск во время родов 29-летняя Анара и её ребёнок погибли, проинформировала «КП-Челябинск».
Причина произошедшего неизвестна родственникам погибшей. Смерть Анары стала третьим случаем гибели младенца в этом роддоме за год.

Подруга семьи Дариха Таукова рассказала, что у Анары отошли воды утром 12 ноября, в 6 утра она уже была в предродовой палате. Всё это время она общалась с мужем, но вечером перестала выходить на связь. Потом супругу сказали, что его жена спит, но она больше не писала и не звонила ему.

Дариха рассказала, что о трагедии муж узнал последним и от постороннего человека. Когда мужчина приехал в роддом, ему сказали, что ребёнок умер, а Анара в коме из-за разрыва и сильного кровотечения. Супругу сказали найти кровь для переливания. Если бы он не приехал лично, то информацию ему бы не сообщили.

13 ноября выяснилось, что Анара скончалась. Родные погибшей не понимают почему их всё то время держали в неведении.

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#челябинск
#магнитогорск
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Убийца – родная дочь: за что 24-летняя девушка лишила жизни мать на детской площадке в Москве, новые детали дела
14 ноября 2024, 14:42

Фото: istockphoto /Tinnakorn Jorruang

12 ноября на детской площадке ЖК «Николин Парк» в Москве было найдено тело женщины. Погибшая лежала под лавкой беседки, а рядом валялась бутылка виски. Следователи сразу установили, что смерть была насильственной, однако никаких следов убийцы на месте преступления найдено не было. Лишь спустя сутки выяснилось, что к смерти москвички имеет отношение родная дочь. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Что известно о семье


Год назад в жилом комплексе «Николин Парк» близ метро «Прокшино» (Новая Москва) поселилась небольшая семья: мама Анжела и её 24-летняя дочь Ангелина, которая недавно окончила вуз. Они жили в двухкомнатной квартире. Соседи рассказали журналистам, что семья была совершенно обычной. Обе женщины прилично одевались, никогда не нарушали общественный порядок.


Обстоятельства гибели


Утром 12 ноября Анжелу нашли на детской площадке. Она лежала под лавкой беседки, а рядом валялась бутылка виски. Следователи просмотрели записи с камер и опросили жильцов. Продавец местного мини-маркета сообщила, что видела Анжелу накануне поздним вечером: она зашла, купила спиртное и затем ушла.

На голове покойной обнаружили раны, что свидетельствовало о том, что её могли ударить и оставить умирать. Сначала следствие пыталось отследить по камерам, кто был возле детской площадки в тот момент. Как раз тогда, когда Анжела сидела с виски, мимо проходили несколько человек. Некоторые свидетели действительно подтвердили, что видели женщину и подходили поинтересоваться, всё ли в порядке.

Однако никто из прохожих к смерти Анжелы причастен не был. Лишь на следующий день, в ходе обысков в доме погибшей, была обнаружена запачканная кровью одежда Ангелины. Девушка пыталась избавиться от следов и застирать кофту и джинсы.

По информации телеграм-канала Shot, дочь убила мать с помощью турецкого кинжала, который ей подарил отец. 24-летняя Ангелина на допросе настойчиво отрицает свою вину и утверждает, что очень любила маму. В момент трагедии она была трезва и не находилась под воздействием наркотиков. Девушка задержана.





Причины убийства


Подруга задержанной рассказала KP.RU, что Ангелина иногда жаловалась на недопонимание с матерью. Она отметила, что Анжела явно переживала из-за того, что одна тянула семью: оплачивала учёбу дочери в вузе, взяла ипотеку. При этом подруга подчеркнула, что Ангелина была более легкомысленной и, несмотря на уговоры матери, так и не смогла найти серьёзную работу.

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Мужчина шесть лет насиловал дочь супруги под Екатеринбургом
14 ноября 2024, 14:14

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Свердловской области полицейские задержали мужчину, который на протяжении шести лет насиловал дочь своей супруги. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее супруг 1977 года почти каждое утро насилует ее дочь уже на протяжении шести лет. Началось это, когда девочке было всего восемь лет.

«Потерпевшая рассказала все в школе классному руководителю, которая вызвала мать девочки в учебное заведение и обо всем сообщила», – говорится в сообщении.

Педофила сразу задержали. Он быстро во всем признался. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в детском доме два подростка изнасиловали шестилетнего мальчика.

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#школьница
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Удовлетворял себя и наносил удары: нападение мигранта-онаниста на девушку в Екатеринбурге попало на камеру
14 ноября 2024, 13:32

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Октябрьском районе Екатеринбурга неизвестный мужчина напал на молодую девушку. Агрессивный незнакомец не только нанес жертве физические увечья, но и занимался самоудовлетворением на ее глазах. Подробности в материале «Радио 1».

Онанист напал на девушку в Екатеринбурге


Жительница многоквартирного дома, заметив мужчину, попыталась пройти мимо, чтобы избежать встречи с ним. Однако он преградил ей путь, заблокировав вход в подъезд. Все её попытки открыть дверь оказались тщетными, так как мужчина удерживал её ногой и телом.

В панике девушка набрала телефонный номер матери. Все, что девушка успела произнести в трубку: «Посмотри в окно».

В какой-то момент онанирующий мужчина начал наносить девушке удары по голове и телу. Потерявшая равновесие жертва упала на землю. Тогда извращенец попытался дотронуться до ее интимных мест, хватал за волосы и пытался повернуть к себе лицом.
Напавший на девушку онанист (Фото: кадр из записи с камеры домофона)

Остановить обезумевшего мужчину позволили крики матери пострадавшей, которая выбежала из подъезда на помощь дочери. С места преступления злоумышленник скрылся, его разыскивает полиция. Предположительно, на девушку напал выходец из Центральной Азии.

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#статьи
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На Сицилии началось наводнение из-за ливней
14 ноября 2024, 13:10

Фото: istockphoto/ ChiccoDodiFC

На юге Италии, на Сицилии, произошло сильное наводнение из-за мощных ливней, информирует итальянский сайт метеоданных Ilmeteo.
Во вторник 12 ноября интенсивные дожди проходили на восточном побережье Сицилии. За семь часов выпало 500 миллиметров осадков — полтысячи литров на один квадратный метр земли. Вследствие этого реки вышли из берегов, вода затопила улицы города и дома. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Города Джиарре и Рипосто оказались в эпицентре разрушений.

Некоторые владельцы машин остались заперты в автомобилях из-за прибывавшей воды, спасателям пришлось вызволять водителей. В Ачи-Сант-Антонио посетители супермаркета были заблокированы внутри подтопленного здания. В Альтарелло жильцы с инвалидностью застряли на первом этаже дома, для их спасения использовали пожарную машину-амфибию.

В настоящий момент угроза миновала — буря переместилась в открытое море.

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#погода
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Стало известно, когда восстановят рухнувший в Крыму мост
Аксенов: рухнувший на севере Крыма мост восстановят в 2025 году
14 ноября 2024, 12:50

Сергей Аксенов (Фото: kremlin.ru)

Рухнувший в Джанкойском районе на севере Крыма мост будет полностью восстановлен в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования – около 180 млн рублей», — заявил Аксенов в своем Telegram-канале.

Вечером 13 ноября в Крыму обрушился автомобильный мост, соединяющий села Изумрудное и Маслово на автодороге, ведущей в Джанкой. В момент инцидента на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Известно, что в результате ЧП есть пострадавшие.

По данным СК России, инцидент произошел в результате движения перегруженного большегруза. В связи с этим Крымское следственное управление начало проверку.

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