В Дагестане сосед выстрелил в учителя из-за коров

12 ноября на детской площадке ЖК «Николин Парк» в Москве было найдено тело женщины. Погибшая лежала под лавкой беседки, а рядом валялась бутылка виски. Следователи сразу установили, что смерть была насильственной, однако никаких следов убийцы на месте преступления найдено не было. Лишь спустя сутки выяснилось, что к смерти москвички имеет отношение родная дочь. Подробности читайте в материале «Радио 1».