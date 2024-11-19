«Сниму штаны и выпорю»: учительница из Новосибирска унизила пятиклассницу перед сверстниками и избежала наказания, подробности

Фото: iStock/darkbird77
В Новосибирске педагог с 33-хлетним стажем угрожала пятикласснице физической расправой и позором перед всем классом. Педагогический процесс засняли на видео и выложили в сеть. Подробнее — в материале «Радио 1».
Угрозы без выяснения обстоятельств
Инцидент произошел в школе № 40 города Новосибирск. Видео, вызвавшее шумиху в сети, выложила ВКонтакте группа «АСТ-24» 29 октября 2023 года. На нем запечатлена учительница русского языка и литературы, которая угрожает ученице, держа ее за руку.
«Если ты ещё раз меня обзовешь, сниму штаны и выпорю. Опозорю перед всем классом. Ты со мной отношения выяснять не будешь, ты будешь делать то, что я скажу», – поучает девочку на видео педагог.
Из заснятого монолога можно понять, что школьница оскорбила преподавателя и за это учитель решила провести воспитательную беседу. На самом же деле все было не так. После сучившегося корреспонденты КП-Новосибирск общались с близкими девочки.
«На уроке одноклассник девочки неудачно пошутил: сказал, что она обозвала учительницу. В результате педагог накричала на ученицу после уроков. Мальчик признался, что всё это было выдумкой, но извинений от преподавателя так и не последовало», — сообщили знакомые семьи.
На Урале пнувшему в живот девочку подростку предъявили обвинение
В мэрии Новосибирска тогда сказали, что публикация в социальных сетях не является достаточным основанием для начала официальной проверки. Однако родители имеют возможность обратиться в департамент образования, где проведут соответствующее разбирательство.
Столь нашумевшая в прессе история так ничем и не закончилась. Преподавателя отправили на больничный, объяснений случившегося школа не дала. В комментариях под видео множество людей не столько одобряли действия учительницы, сколько выражали недовольство поведением детей, способных довести кого угодно. При этом некоторые подчеркивали недопустимость таких действий по отношению к ученикам.
Каждый случай индивидуален и требует детального разбора
Фото: iStock/vladans
Конфликты между учителями и учениками случаются все чаще и искать выход из них нужно опираясь, в первую очередь, на нормативные акты. Права учащихся охраняются законом «Об образовании в РФ». В случае если учитель проявляет уничижительное отношение к ребенку он нарушает статью 34 закона об образовании. Данная статья гарантирует ученику право на уважение достоинства и чести, защиту от унижения, оскорбления, насилия. А статья 45 того же закона дает право родителям и законным представителям учеников вставать на защиту интересов детей путем подачи соответствующих жалоб.
По случившемуся на видео инциденту, КП-Новосибирск запросила комментарий у юриста Юлии Каниной, которая разъяснила возможные последствия для педагога в случае уничижительного отношения к ученику.
«В данном случае мы имеем дело с нарушением двух статей Административного кодекса: «Оскорбление» и «Унижение чести и достоинства». Мама девочки может потребовать, чтобы педагог извинилась перед ней перед всем классом. Кроме того, директор должен принять меры со своей стороны, например, лишить премии или применить дисциплинарное взыскание», — объяснила юрист.
За оскорбление и унижение учеников в законодательстве Российской Федерации предполагается административная и уголовная ответственность. По какой статье привлекать педагога – всегда решает следствие, ориентируясь на конкретные действия. Но прежде, сложившаяся ситуация должна быть проработана в учебном заведении, создана комиссия для того, чтобы рассмотреть произошедшее с разных сторон. Как показывает практика, большинство конфликтов удается урегулировать, не доводя до крайних мер.
Читайте также:
В Петербурге сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и стал фигурантом дела
Скормившего котенка питону жителя Пермского края ищут полицейские
Мигрант совратил 13-летнюю девочку в съемной квартире в Подмосковье
Елена Генералова