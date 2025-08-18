В Чебоксарах спортсмены на соревнованиях ГТО получили пищевое отравление
В Чебоксарах участники Всероссийских соревнований ГТО попали в больницу с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл после завтрака в гостинице, где проживали пострадавшие. По предварительной информации, причиной недомогания стало пищевое отравление. Все госпитализированные находятся в стабильном состоянии средней тяжести, их жизни ничего не угрожает. Отмечается, что медицинская помощь потребовалась 13 спортсменам, среди которых 10 несовершеннолетних и 3 взрослых участника.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. К расследованию подключились сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов и проводят тщательную проверку кухонного оборудования гостиницы для установления точных причин инцидента.
