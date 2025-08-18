В Чебоксарах спортсмены на соревнованиях ГТО получили пищевое отравление

18 августа 2025, 21:16

Прокуратура проверяет массовое отравление спортсменов в Чебоксарах

Фото: Istock/eb_ra

В Чебоксарах участники Всероссийских соревнований ГТО попали в больницу с признаками пищевого отравления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».