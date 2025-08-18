В Самарской области 10-летний мальчик погиб из-за упавших футбольных ворот

18 августа 2025, 19:16

СК возбудил уголовное дело после гибели школьника под футбольными воротами

Фото: Istock/luchunyu

В Самарской области следователи начали расследование уголовного дела после трагического происшествия, в котором погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщает СУСК России по региону в Telegram-канале.