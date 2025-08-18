В Самарской области 10-летний мальчик погиб из-за упавших футбольных ворот
В Самарской области следователи начали расследование уголовного дела после трагического происшествия, в котором погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщает СУСК России по региону в Telegram-канале.
Инцидент произошёл на спортивной площадке возле школы в селе Старый Аманак Похвистневского района. Вечером 14 августа группа подростков играла в футбол, когда на одного из детей обрушились футбольные ворота. Ребёнок получил смертельные травмы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Следствие устанавливает обстоятельства случившегося и круг ответственных лиц.
Параллельно Похвистневская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение норм безопасности при эксплуатации спортивных объектов. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и приняты соответствующие меры.
