В Самарской области 10-летний мальчик погиб из-за упавших футбольных ворот

СК возбудил уголовное дело после гибели школьника под футбольными воротами
Фото: Istock/luchunyu

В Самарской области следователи начали расследование уголовного дела после трагического происшествия, в котором погиб 10-летний мальчик. Об этом сообщает СУСК России по региону в Telegram-канале.



Инцидент произошёл на спортивной площадке возле школы в селе Старый Аманак Похвистневского района. Вечером 14 августа группа подростков играла в футбол, когда на одного из детей обрушились футбольные ворота. Ребёнок получил смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Следствие устанавливает обстоятельства случившегося и круг ответственных лиц.

Параллельно Похвистневская межрайонная прокуратура проверяет соблюдение норм безопасности при эксплуатации спортивных объектов. По итогам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и приняты соответствующие меры.

Ольга Щелокова

