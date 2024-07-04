В Чехии судили чешского наёмника, который воевал на стороне ВСУ

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Наемник ВСУ из Чехии попал под суд за незаконную службу и мародерство, сообщили в Lenta.ru.
В Праге судят наёмника Вооружённых сил Украины Филиппа Симана из Чехии за нелегальном участие в военных действиях и мародёрстве.
В суде Симан не признал свою вину. Он утверждал, что на украденном планшете якобы содержалась секретная информация, а золотые слитки ему «позволили взять». По словам обвиняемого, золотое кольцо и другие предметы были сувенирами, которые «напоминали» ему о тех событиях.
Если Симана признают виновным в незаконном хранении секретных сведений, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако за мародёрство срок может быть значительно больше.
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«27-летний Симан отправился на Украину как наёмник, не имея разрешения на участие в боях в составе иностранной армии. Как следует из обвинительного заключения, во время службы он присваивал ценности солдат и местных жителей. Среди них были драгоценности, золотые и серебряные слитки, планшет и брендовые солнцезащитные очки», — сообщил прокурор Мартин Биле.
В суде Симан не признал свою вину. Он утверждал, что на украденном планшете якобы содержалась секретная информация, а золотые слитки ему «позволили взять». По словам обвиняемого, золотое кольцо и другие предметы были сувенирами, которые «напоминали» ему о тех событиях.
Если Симана признают виновным в незаконном хранении секретных сведений, ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако за мародёрство срок может быть значительно больше.
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Мира Полтева