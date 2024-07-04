Военные следователи выдвинули генералу Попову окончательное обвинение

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Военные следователи предъявили обвинение в окончательной редакции генерал-майору Ивану Попову. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РФ. Первая — это мошенничество в особо крупном размере, а вторая — служебный подлог. Санкция статьи о мошенничестве предусматривает до 10 лет лишения свободы, а о служебном подлоге — до 4 лет.
21 мая задержали генерал-майора Ивана Попова. В 2023 году он командовал 58-й армией, которая успешно отразила летнее контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Позже Попова отстранили от командования и отправили в Сирию. Попов попал под стражу по делу о хищении более 1,7 тонн изделий металлоконструкций на сумму 130 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в международный розыск Службой Безопасности Украины (СБУ) объявлен бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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21 мая задержали генерал-майора Ивана Попова. В 2023 году он командовал 58-й армией, которая успешно отразила летнее контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Позже Попова отстранили от командования и отправили в Сирию. Попов попал под стражу по делу о хищении более 1,7 тонн изделий металлоконструкций на сумму 130 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в международный розыск Службой Безопасности Украины (СБУ) объявлен бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал Иван Попов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова