В Чехове эвакуируют ТЦ «Карнавал»

В подмосковном Чехове эвакуируют торговый центр «Карнавал».
На месте работают сотрудники экстренных служб, всех посетителей вывели на улицу.
Ранее сообщалось, что после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» участились сообщения о минировании торговых центров и иных общественных пространств с большим скоплением людей. Так, после атаки в Красногорске были эвакуированы торговые центры в нескольких регионах России.
Кроме того, через несколько дней после трагедии в отделении МФЦ в посёлке Внуково была обнаружена записка, в которой неизвестный представился террористом и заявил, что расстреляет всех присутствующих. Сотрудников и посетителей в срочном порядке вывели из здания.
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Анастасия Чинкова