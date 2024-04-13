Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Москве эвакуируют бизнес-квартал Трёхгорная мануфактура

В Москве эвакуируют бизнес-квартал Трёхгорная мануфактура

13 апреля 2024, 11:35
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Работники бизнес-квартала Трёхгорная мануфактура в Москве сообщили об эвакуации. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».


Сотрудники ресторана, находящегося на территории бизнес-квартала рассказали, что поступило сообщение о минировании. При этом им запретили выходить на улицу, не выпускают из здания.

новость дополняется...

Читайте также:

«Фонтанка»: Из торгового центра «Пассаж» в Санкт-Петербурге эвакуируют людей

В Звериноголовском округе Курганской области принудительно эвакуируют жителей

В Анталье спасатели эвакуировали 98 из 184 человек после аварии на фуникулере
#эвакуация
#москва
#работники
#бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сиднее мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ, сообщается о шести погибших
13 апреля 2024, 10:41

Фото: iStock/Shutter2U

Вооружённый мужчина напал на посетителей ТЦ Bondi Junction в Сиднее. The Sydney Morning Herald сообщает о минимум шести погибших.
Инцидент произошел в районе Бонди-Джанкшен. Всех посетителей торгового центра эвакуировали, на место прибыло несколько машин скорой помощи.

Отмечается, что среди пострадавших есть дети. Местные СМИ пишут, что преступника ликвидировали. В настоящее время проверяется информация о его сообщнике, который мог остаться в здании.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина напал на сотрудников правоохранительных органов с ножом в центре Уфы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Анталье спасатели эвакуировали 98 из 184 человек после аварии на фуникулере

Мужчина решил отомстить бывшей партнерше и ввел ртуть в ногу дочери

В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан Таджикистана в военные конфликты
#спасатели
#дети
#сми
#аварии
#человек
#инцидент
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Балицкий: Число погибших под ударом ВСУ по Токмаку возросло до восьми
13 апреля 2024, 10:39

Фото: Официальный сайт Кремля

Не менее восьми человек погибло в результате удара ВСУ по Токмаку, об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
«За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет 8 человек, среди них два ребенка», — пишет Балицкий.

Ещё 13 пострадавших госпитализированы, уточнил губернатор. Местным жителям, которые остались без крыши над головой, предоставят временное жильё.

Напомним, вечером 12 апреля Вооружённые сил Украины нанесли удар по мирному жилому сектору запорожского города Токмак. В результате, многоквартирный дом разрушен, без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора.

Читайте также:

Минобороны: 21 украинский военнослужащий сдался в плен за минувшую неделю

«А вдруг ноги пристегнешь?»: Пограничник отказался выпускать безногого инвалида из Украины

«Военное дело»: Армия РФ прорвала оборону ВСУ вблизи Часова Яра
#евгений балицкий
#запорожская область
#обстрел
#всу
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Анталье спасатели эвакуировали 98 из 184 человек после аварии на фуникулере
13 апреля 2024, 10:33

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спасателям удалось эвакуировать 98 из 184 человек, которые застряли в кабинках после аварии на фуникулере в турецкой Анталье. Об этом в социальной сети X написал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Отмечается, что в спасательной операции принимают участие 7 вертолетов, 543 человека, а также военный самолет-транспортник. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Уточняется, что российское консульство не получало данных о граждан РФ среди пострадавших.

Напомним, в пятницу, 12 апреля, часть опоры фуникулера оторвалась и ударилась об одну из кабинок. Люди, находившиеся внутри, упали с высоты. В результате происшествия погиб один человек.

Читайте также:

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов

RTÉ: домогавшийся 16-летней попутчицы пассажир Ryanair получил условный срок

В Подмосковье разыскивают мужчину, который массово обливает женщин кислотой
#человек
#операции
#происшествия
#люди
#рф
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан Таджикистана в военные конфликты
В Алма-Ате задержали россиянина, вовлекавшего граждан СНГ в военные конфликты
13 апреля 2024, 08:41

Фото: iStock/Pict Rider

Россиянина, который находился в международном розыске, задержали в аэропорту Алма-Аты. Он вовлекал граждан стран Таджикистана и лиц без гражданства в военные конфликты на территории других государств. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана в Telegram-канале.
Отмечается, что 32-летнего мужчину объявили в межгосударственный розыск в сентябре прошлого года. На данный момент преступник находится в изоляторе.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о его экстрадиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 36-летнего приезжего, которые осквернил Вечный огонь на Мемориале героической обороны Севастополя. Собранные полицейскими материалы переданы в региональный главк СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

В Севастополе задержали туриста, справившего нужду на Вечный огонь

RTÉ: домогавшийся 16-летней попутчицы пассажир Ryanair получил условный срок

Мужчина решил отомстить бывшей партнерше и ввел ртуть в ногу дочери
#розыск
#сотрудники
#страны
#аэропорт
#казахстан
#преступники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов
13 апреля 2024, 07:37

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков за прошедшие сутки в Оренбурге. Об этом рассказал журналистам глава муниципального диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса.
Уточняется, что на сегодняшний день все в городе подтоплены три тысячи домов и восемь тысяч приусадебных участков. Как сообщает Сиса, из-за перелива улиц Донгузская и Уральская автомобили ГИБДД и оперативных служб направлены для эвакуации людей.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Ранее сообщалось, что ущерб бизнесу в Оренбургской области в результате весеннего паводка оценивается в десятки миллиардов рублей. В настоящее время властями подготовлен проект поддержки бизнеса.

Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

Читайте также:

В Оренбуржье ущерб бизнесу от паводка составляет более 10 млрд рублей

Уровень воды в Каминском Курганской области вырос на 140 сантиметров

Три российских села из-за паводка оказались отрезаны от центра
#вода
#гибдд
#автомобили
#город
#ущерб
#оренбургская область
#паводок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Взрыв автомобиля Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
Взрыв авто экс-подполковника СБУ Прозорова определен как покушение на убийство
13 апреля 2024, 04:37

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

Правоохранители квалифицировали взрыв машины бывшего подполковника службы безопасности Украины Василия Прозорова как покушение на убийство общеопасным способом. Об этом заявил осведомленный источник изданию РИА Новости.
12 апреля сообщалось, что на севере Москвы около дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработала взрывчатка, пострадал хозяин автомобиля. Владельцем машины является Прозоров, сообщил его помощник. Через несколько часов сам Прозоров заявил, что произошедшее является провальным терактом киевского режима и спецслужб Украины.

Василий Прозоров до 2014 года работал в управлении СБУ по Запорожской области. В 2014 году его перевели в Киев в центральный аппарат службы безопасности, затем он служил в антитеррористическом центре спецслужбы, регулярно отправлялся в зону так называемой АТО в Донбассе в качестве командировок.

В 2018 году Прозоров переехал в РФ. Положение годы расследовал преступления киевского режима. По информации РИА Новости, в последние дни Прозоров готовил фильм-расследование, посвященное событиям 2 мая 2014 года в Одессе.

Читайте также:

В Подмосковье задержали злоумышленника, облившего кислотой женщину и девочку

В Оренбуржье прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысяч домов

Экс-главу Международного союза биатлонистов приговорили к тюремному сроку за коррупцию

#убийство
#взрыв
#взрывчатка
#расследование
#донбасс
#киев
#рф
#сбу
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине собираются судить мужчину за советские открытки
На Украине одесситу грозит уголовное преследование за советские открытки
13 апреля 2024, 01:30

Фото: istock / Akintevs

Полиция Одесской области задержала мужчину, у которого были обнаружены поздравительные открытки советского периода. Теперь одесситу грозит уголовное преследование по ст. 436-1 УК Украины о запрете коммунистической символики. Об этом информирует в своем Телеграм-канале Патрульная полиция региона.
Инцидент произошел во время патрулирования, когда инспекторов привлекло поведение мужчины, который якобы начал вести себя агрессивно и попытался скрыться при их приближении.
«Во время экологической проверки было обнаружено множество открыток с символикой коммунистического режима», — сообщает полиция.
Следователи, которые были вызваны на место происшествия, обязаны установить все обстоятельства и принять решение о возможном уголовном преследовании. До суда мужчину задержали.

Напомним, после государственного переворота 2014 года на Украине приняли закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». С того времени в государстве началась, в частности, борьба с символикой и памятниками времён СССР.

Читайте также:

В Подмосковье задержали злоумышленника, облившего кислотой женщину и девочку

В Оренбуржье прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысяч домов

Экс-главу Международного союза биатлонистов приговорили к тюремному сроку за коррупцию

#полиция
#следователи
#ук
#закон
#ссср
#происшествия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В результате обстрела ВСУ Запорожской области погиб ребенок
Ребёнок погиб и десятки тяжело ранены после обстрела ВСУ Запорожской области
12 апреля 2024, 23:11

Фото: istock / Mikhail Dmitriev

В результате обстрела Вооруженными силами Украины Токмака Запорожской области погиб ребёнок, десятки людей тяжело ранены. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале.
«В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены», — написал глава региона.
Он также добавил, что экстренные службы занимаются ликвидацией пожаров и разбирают завалы после обстрела. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 многоэтажных домов.

Балицкий отметил, что угроза повторных ударов сохраняется и он продолжает находиться на связи с оперативными службами.

«Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь», — отметил губернатор.
Ранее сообщалось, что в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Подмосковье задержали злоумышленника, облившего кислотой женщину и девочку

В Оренбуржье прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысяч домов

Экс-главу Международного союза биатлонистов приговорили к тюремному сроку за коррупцию
#губернатор
#ребёнок
#помощь
#погибшие
#всу
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье задержали злоумышленника, облившего кислотой женщину и девочку
12 апреля 2024, 22:55

Фото: Istockphoto / ancoay

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье предполагаемого злоумышленника, облившего едкой жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области.
«Подмосковные полицейские задержали 31-летнего жителя посёлка Монино. Нападения произошли там же вечером 10 апреля. Сначала злоумышленник прошёл мимо женщины, развернулся, догнал её и выплеснул из ёмкости в лицо неизвестную жидкость. Пострадавшая с ожогами глаз была доставлена в больницу. На соседней улице мужчина облил из шприца несовершеннолетнюю. Она госпитализирована с химическим ожогом ноги», – уточнили в полиции.
Правоохранители установили предполагаемого подозреваемого и задержали его на территории городского округа Люберцы. В ближайшее время мужчину планируют доставить в следственные органы.

Ранее сообщалось, что после двух инцидентов с неизвестной жидкостью следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Читайте также:

В Щёлкове возбудили дело против неизвестного, облившего женщин кислотой

В Подмосковье разыскивают мужчину, который массово обливает женщин кислотой

В Луховицах спасли провалившегося в колодец бобра
#мвд московской области
#полиция
#преступление
#преступники
#женщины
#девочка
#подмосковье
#московская область
#щёлково
#монино
#люберцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф