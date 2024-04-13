В Москве эвакуируют бизнес-квартал Трёхгорная мануфактура

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Работники бизнес-квартала Трёхгорная мануфактура в Москве сообщили об эвакуации. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Сотрудники ресторана, находящегося на территории бизнес-квартала рассказали, что поступило сообщение о минировании. При этом им запретили выходить на улицу, не выпускают из здания.
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Анастасия Чинкова