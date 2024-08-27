В Чехове самокатчик сбил на тротуаре женщину и скрылся

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В Чехове возбудили уголовное дело после наезда самокатчика на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Следственным отделом по городу Чехов возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», – говорится в сообщении.ДТП произошло 25 августа в Чехове. По предварительным данным, мужчина, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару, сбил женщину 1966 года рождения. В результате столкновения она получила телесные повреждения, а мужчина после произошедшего скрылся.
В ведомстве уточнили, что сейчас следователи устанавливают всё обстоятельства ЧП, а также личность управлявшего самокатом.
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Лора Луганская