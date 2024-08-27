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В Чехове самокатчик сбил на тротуаре женщину и скрылся

27 августа 2024, 16:44
Фото: iStock / Magdalena Wygralak

Фото: iStock / Magdalena Wygralak

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В Чехове возбудили уголовное дело после наезда самокатчика на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Следственным отделом по городу Чехов возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья», – говорится в сообщении.
ДТП произошло 25 августа в Чехове. По предварительным данным, мужчина, управляя электросамокатом и двигаясь по тротуару, сбил женщину 1966 года рождения. В результате столкновения она получила телесные повреждения, а мужчина после произошедшего скрылся.



В ведомстве уточнили, что сейчас следователи устанавливают всё обстоятельства ЧП, а также личность управлявшего самокатом.

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45-летний пермяк умер после секса под кокаином в Петербурге
27 августа 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Andrii Lysenko

Уроженец Перми умер после секса под кокаином в Петербурге, сообщает Mash на Мойке. Журналисты уточнили, что процесс резко прервался, поскольку супруга 45-летнего мужчины стала вызывать медиков. Все случилось на улице Космонавтов с утра.
Виталий внезапно лишился чувств, но, когда приехала бригада скорой, еще был жив. Диагноз был связан с острым нарушением кровообращения мозга и тяжелым наркотическим отравлением. Врачи боролись за жизнь пациента примерно сутки, но тщетно.

Известно, что умершего ранее судили за разбой, нарушение ПДД, незаконную охоту и завладение автомобилем без цели хищения.

Ранее сообщалось, что в Москве взяли граждан, запускавших дрон рядом с режимными объектами.

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#новости
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В Богородском округе потушили лесной пожар
27 августа 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар возник на территории Кудиновского лесничества — в одном километре от города Старая Купавна Богородского округа, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар заметили местные жители и сообщили об этом в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Площадь возгорания составила 0,01 га. На место немедленно отправились работники лесопожарных формирований. В тушении было задействовано пять человек и три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Потушить огонь удалось меньше чем за час. Пожар был низовым и возник по вине человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает возможных свидетели происшествия, чтобы установить виновного.

В областном Комлесхозе напомнили, что нарушитель правил пожарной безопасности в подмосковном лесу должен будет заплатить крупный штраф. Для физлиц он составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок до десяти лет.

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В Москве задержали граждан, которые запускали дрон возле режимных объектов
27 августа 2024, 16:45

Фото: istockphoto / NatureNow

Как сообщил РИА Новости информированный источник, граждане, запустившие БПЛА рядом с объектами, имеющими особый режим, были задержаны правоохранительными органами в Москве.
«Предварительно, граждане изучали обстановку вблизи объектов с особым режимом на территории Москвы. У них были изъяты для проверки телефоны и БПЛА», — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в настоящее время проводится проверка.

До этого Baza сообщал о задержании вероятных диверсантов в Новой Москве, которые пытались снимать объекты ПВО с помощью дрона.

В ночь на 25 августа правоохранители обнаружили их, когда они пытались запустить беспилотник для съемки военного объекта.

22 августа в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе и Керчи двух граждан России и гражданина Молдавии — агентов украинской разведки. Их арестовали.

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Таможенники изъяли две тонны замаскированных под арбузы наркотиков
На границе США и Мексики изъяли две тонны наркотиков, замаскированных под арбузы
27 августа 2024, 16:02

Фото: iStock/coffeekai

На границе США и Мексики остановили грузовик с арбузами и замаскированным метамфетамином. Об этом информирует Associated Press.
Сотрудники таможенной службы обнаружили наркотики, когда осматривали грузовой транспорт, который следовал в Америку из Мексики. В нем среди настоящих арбузов правоохранители нашли более тысячи пакетов метамфетамина, завернутых в бумагу с принтом арбузной корки.

Отмечается, что общий вес перевозимых наркотических веществ составил примерно несколько тонн. Их стоимость оценивают в 5 миллионов долларов, что эквивалентно 458 млн рублей.

После досмотра таможенники изъяли всю продукцию и задержали водителя грузовика. В настоящее время ​выясняются ​обстоятельства произошедшего.

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#фрукты
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Подросток-мигрант избил 12-летнюю девочку в Подмосковье
Подросток-мигрант избил 12-летнюю девочку в Сергиевом Посаде
27 августа 2024, 15:48

Фото: istockphoto/blinow61

Подросток-мигрант из Таджикистана избил 12-летнюю девочку в подмосковном Сергиевом Посаде, передает Telegram-канал «Репортер Андрей Трофимов». По указанию СКР, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все случилось в селе Сватково, инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Дошло до того, что местные вышли на площадь для выражения своего недовольства.
Как отметили организаторы митинга, население не хочет постоянно жить в страхе из-за мигрантов. Митингующие подчеркнули, что поселение стало походить на гетто, а полиция и власти не предпринимают никаких мер для защиты людей, добавили лидеры собрания.

Ранее сообщалось, что на Сенеже спасли пару с собакой на сломанном сапборде.

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На озере Сенеж спасли пару на сломанном сапборде и их собаку
27 августа 2024, 15:23

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину и женщину, катавшихся с собакой на сапборде по озеру Сенеж и чуть не утонувших из-за сломавшегося инвентаря, спасли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
Людей, находившихся в воде в шестистах метрах от берега, спасатели заметили в ходе патрулирования водоёма. Они сразу направились к ним на катере. Выяснилось, что молодые люди с питомцем катались на сапборде, когда одна доска вдруг треснула и сап сдулся. Пара и их собака оказались в воде, при этом спасательных жилетов на них не было, так что если бы помощь задержалась, катание могло бы кончиться трагически.

«Спасатели подняли на борт своего катера 39-летнего мужчину, 31-оетнюю женщину и их собаку, доставили всех троих на берег и провели с молодыми людьми беседу о правилах безопасности на водоёмах», — говорится в сообщении.
Спасённые поблагодарили за помощь. Они не пострадали и в помощи медиков не нуждались, поэтому сразу отправились к своей машине, припаркованной неподалёку.

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В Подмосковье возбудили дело после отравления четверых детей хлором в бассейне
27 августа 2024, 14:30

Фото: iStock / MarKord

Уголовное дело возбудили после отравления детей парами хлора в бассейне в Егорьевске. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Дело будут расследовать по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Установлено, что, согласно протоколам лабораторных испытаний, вода в бассейне не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух в помещении – по содержанию озона», – сказали ТАСС в пресс-службе ГСУ.
Ранее сообщалось, что четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет в сопровождении родителей плавали в бассейне спортивно-развлекательного центра в Егорьевске. Внезапно посетители почувствовали недомогание. Детей госпитализировали, у них диагностировали токсическое отравление парами хлорки. Сейчас врачи уже отпустили их домой, их жизни ничто не угрожает.

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В Петербурге сменившая пол мигрантка решила выйти замуж и обратилась в суд РФ
27 августа 2024, 14:19

Фото: istockphoto/AMilkin

Мигрантка из Петербурга, ставшая по паспорту мужчиной в 2021 году, решила выйти замуж и обратилась в суд, чтобы ЗАГС вернул исходные данные, сообщила глава объединенной судебной пресс-службы Дарья Лебедева в Telegram-канале. Уроженка Таджикистана сейчас является «Игнатом» и имеет гражданство РФ.
«В будущем я планирую выйти замуж и родить детей, но с мужским половым идентификатором в документах это невозможно», — цитирует заявительницу Лебедева.

По словам мигрантки, она испытывала трудности в плане социализации в «мужской гендерной роли», при этом никаких хирургических вмешательств не было.

«Игнат просит суд обязать ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении: исправить Игната на Игнис, еще фамилию и отчество, ну и пол с мужского на женский», — добавила представитель пресс-службы судов.
Ранее сообщалось, что суды получили сообщения про минирование, правоохранители сейчас проводят проверку.

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#россия
#суд
#загс
#новости
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«Я поняла, что был секс»: Интернет-знакомство привело к истязанию и групповому изнасилованию
27 августа 2024, 14:13

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Романтическое свидание с незнакомцем из Сети обернулось настоящим кошмаром. Мужчина, который пригласил 35-летнюю Ирину к себе домой, оказался не один. О том, что произошло с женщиной в злополучной квартире расскажет редакция «Радио 1».

Знакомство через Интернет


Ирина решила найти партнера для встреч через Интернет. Она была впечатлена фотографией молодого человека, и они начали общаться. Через некоторое время 34-летний Николай предложил женщине встретиться. Свидание он назначил в своей квартире.

Групповое изнасилование


Оказалось, что вместе с Николаем в жилище находился еще один мужчина.

Как только Ирина попала в квартиру, Николай и его товарищ немедленно напали на неё. Женщину заковали в наручники и ограбили. Мужчины по очереди издевались над ней в течение всей ночи. Утром, когда её мучители вышли в другую часть квартиры, Ирине удалось воспользоваться моментом и выпрыгнуть из окна на третьем этаже.

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Преступники мгновенно поняли, что их жертва пытается убежать, спустились вниз и затащили её обратно. К счастью для девушки, всё это увидели соседи и сразу же вызвали полицию. Прибывшие на правоохранители вскоре установили, из какого окна выбралась женщина. Истерзанная женщина была спасена, а злоумышленники задержаны.

Жуткие подробности трагедии


Позже женщина рассказала правоохранителям, что ее знакомый выглядел не так, как на фото в Интернете, что сразу ее насторожило. Однако ехать домой женщина не спешила и осталась в компании двух мужчин. По словам Ирины, она выпила лишь бокал вина, но, когда очнулась поняла, что в напиток было что-то добавлено.

«От такого количества я обычно не пьянела. Они что-то подсыпали. Я проснулась, когда было уже светло, я была голой. Я сразу поняла, что был секс. Попыталась уйти, но меня стали избивать», — рассказала пострадавшая.
Кроме того, что насильники наносили удары женщине, они помочились на нее и грозились убить.

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