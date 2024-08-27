В Чехове самокатчик сбил на тротуаре женщину и скрылся

Подросток-мигрант из Таджикистана избил 12-летнюю девочку в подмосковном Сергиевом Посаде, передает Telegram-канал «Репортер Андрей Трофимов». По указанию СКР, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Все случилось в селе Сватково, инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Дошло до того, что местные вышли на площадь для выражения своего недовольства.