В Чехове спасатели оказали помощь мужчине, пострадавшему в ДТП

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь мужчине, пострадавшему в ДТП в округе Чехов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу 112, позвонили очевидцы, которые сообщили что на федеральной трассе автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Стоит отметить, что ДТП произошло на 59 километре федеральной трассе М-2 «Крым» городского округа Чехов.
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«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы стабилизировали транспортное средство и отключили аккумулятор машины во избежание возгорания. Спасатели оказали водителю первую медицинскую и психологическую помощь. После чего специалисты транспортировали пострадавшего в прибывшую карету скорой помощи и передали его медикам. С подозрением на черепно-мозговую травму 44-летний мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение», — поделился старший смены Юрий Митюхин.
Стоит отметить, что ДТП произошло на 59 километре федеральной трассе М-2 «Крым» городского округа Чехов.
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Мира Полтева