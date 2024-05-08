Жительница Балашихи превратила шестерых мигрантов в своих рабов и заставила попрошайничать

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Полиция задержала жительницу Балашихи по подозрению в использовании рабского труда, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По предварительной информации, женщина незаконно удерживала в одном из домов в Балашихе шесть граждан одной из стран ближнего зарубежья: пятерых мужчин и одну женщину. Она заставляла этих людей просить милостыню в людных местах, куда сама их привозила и контролировала их деятельность», — говорится в сообщении.«Рабовладелица» забрала у людей, которых удерживала, мобильные телефоны и документы и применяла к пострадавшим психическое и физическое насилие.
В ходе обыска в доме женщины нашли таблички, на которых были написаны просьбы о денежной помощи, а также паспорта, смартфоны и банковские карты.
Против задержанной завели уголовное дело по статье «Использование рабского труда» и оставили под стражей до суда.
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