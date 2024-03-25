На Ленинградском шоссе в Москве горит легковой автомобиль – видео

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В настоящее время на Ленинградом шоссе в Москве горит легковой автомобиль. Информации о пострадавших нет. Также в настоящее время не известны причины возгорания.
Ранее сообщалось о загоревшемся авто на Войковском шоссе. Очевидцы рассказали, что грузовой автомобиль оказался полностью охвачен огнем.
По предварительным данным, жертв удалось избежать.
Минувшим утром сообщалось о том, что советник главы российского региона попал в ДТП в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова