В Чехове выявили 16 мигрантов-нелегалов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по выявлению незаконной миграции провели полицейские при поддержке Росгвардии в местах проживания иностранцев в селе Новосёлки городского округа Чехов, в результате было обнаружено более полутора десятков нелегалов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе рейда по информационным учетным базам полиция проверила 30 граждан, прибывших в Россию из ближнего зарубежья. В отношении 16 мигрантов сотрудники полиции составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.Отмечается также, что в отношении пятнадцати нелегалов принято решение выдворить их из России.
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