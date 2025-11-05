В Челябинске арестована мать, которая убила дочь и спрятала ее тело в диване
Калининский районный суд Челябинска арестовал на два месяца женщину, обвиняемую в убийстве своей пятилетней дочери. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По информации следствия, 3 ноября в одной из квартир Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами. Жильё, где произошло преступление, арендовала 43-летняя женщина вместе с ребёнком. Девочку обнаружили в диване собственники квартиры после того, как квартиросъёмщица съехала.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
После преступления женщина скрылась в Башкирии, где впоследствии ее задержали. Сейчас следствие выясняет мотивы убийства и обстоятельства произошедшего. Суд избрал меру пресечения фигурантке в виде заключения под стражу до 3 января 2026 года.
