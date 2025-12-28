Россиянин отправится в колонию за неудачную кражу колбасы
Черновский районный суд в Чите вынес приговор 34-летнему мужчине за попытку кражи колбасы. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
В октябре гражданин попытался вынести из магазина на улице Весенней две упаковки колбасы «Краковская» общей стоимостью 630 рублей. Персонал магазина задержал его на выходе. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Это обстоятельство повлекло за собой уголовное преследование.
Суд установил вину мужчины в покушении на мелкое хищение, которое совершило лицо, ранее подвергнутое административному наказанию. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
