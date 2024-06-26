Фото: сайт СК РФ
В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет находилась в плену, ее удерживал местный житель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Сегодня в судебном заседании суд допросил потерпевшую. Судебное заседание отложили до 29 июля», — цитирует агентство слова собеседницы.
В СК и прокуратуре сообщили, что осенью 2009 года в районе автовокзала в Челябинске Владимир Ческидов познакомился с девушкой и предложил ей выпить спиртного. Они поехали в частный дом, из которого он не выпускал на протяжении 14 лет. Девушке удалось освободиться 30 июля 2023 года, когда мужчину положили в больницу из-за психического заболевания. Решением городского суда Ческидова поместили в СИЗО, а позже отправили в стационар.
Девушке было 19 лет, когда она попала в плен, сообщили в силовых структурах. На свободе она оказалась в 33 года. При этом мать Ческидова утверждает, что пострадавшая проживала с ее сыном добровольно.
Кроме того, Следственным комитетом установлена причастность задержанного к убийству в 2011 году другой местной жительницы Оксаны. Источник РИА Новости рассказал, что Ческидов представил женщину похищенной в качестве супруги. Когда он покидал дом, то «жену» запирал в надворной постройке, а вторую пленницу связывал и оставлял в комнате. После очередной ссоры похититель убил Оксану. Тело он расчленил, после чего закопал останки в погребе.
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