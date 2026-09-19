В Челябинске двухлетняя девочка спасла семью от пожара в квартире
В Челябинске двухлетняя девочка помогла семье спастись от пожара в квартире. Об этом сообщает региональное МЧС.
По информации ведомства, ночью 19 сентября в многоэтажном доме загорелась квартира на первом этаже. Огонь возник на кухне и моментально охватил вещи и кухонный гарнитур.
По предварительным сведениям, возгорание началось из-за неисправного сетевого фильтра, к которому подключили тостер, чайник и микроволновку. Двухлетняя девочка проснулась ночью и разбудила всю семью. В этот момент квартира уже наполнялась дымом.
Взрослые взяли детей и незамедлительно вышли из опасной зоны. Малышка и её десятилетний брат надышались угарным газом. С симптомами отравления их доставили в больницу. Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Пожар потушили на площади пять квадратных метров.
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