В Нижнем Новгороде BMW на полной скорости влетел в православный храм
В Нижнем Новгороде автомобиль BMW врезался в стену православного храма. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород».
Авария произошла 19 сентября около 01:30 мск. 22-летний молодой человек находился за рулём немецкого седана. Он не рассчитал скорость и не справился с управлением. В результате машина врезалась в Троицкую церковь.
Водитель и две его пассажирки получили значительные травмы, и медики доставили их в больницу. В храме в ночное время никого не было, поэтому больше никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.
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