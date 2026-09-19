Достижения.рф

В Нижнем Новгороде BMW на полной скорости влетел в православный храм

Фото: Istock/kazakova0684

В Нижнем Новгороде автомобиль BMW врезался в стену православного храма. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород».



Авария произошла 19 сентября около 01:30 мск. 22-летний молодой человек находился за рулём немецкого седана. Он не рассчитал скорость и не справился с управлением. В результате машина врезалась в Троицкую церковь.

Водитель и две его пассажирки получили значительные травмы, и медики доставили их в больницу. В храме в ночное время никого не было, поэтому больше никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось о ДТП в центре Москвы. Там «Мерседес» насмерть сбил пешехода, который выбежал на дорогу.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0