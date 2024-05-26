В сети появились шокирующие кадры, на которых мужчина изрезал ножом экс-супругу и её мать

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Житель Ивановской области напал с ножом на бывшую жену и её мать, кадры случившегося публикует Telegram-канал 112.
25 мая в МВД по региону сообщили, что нападение произошло в городе Фурманово.
На обнародованных кадрах видно, что конфликт произошёл посреди оживлённой улицы. На поножовщину смотрели двое малолетних детей пары.
Нападавший поранился и сам. Сейчас все три участника конфликта находятся в больнице под наблюдением врачей.
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«Мужчина пришел к своей бывшей жене… У них получился конфликт. В результате он схватился за нож, нанес несколько ножевых ранений… женщине... Потом в конфликт вступила мать этой женщины», — сообщили в ведомстве.
На обнародованных кадрах видно, что конфликт произошёл посреди оживлённой улицы. На поножовщину смотрели двое малолетних детей пары.
Нападавший поранился и сам. Сейчас все три участника конфликта находятся в больнице под наблюдением врачей.
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Евгения Парфентьева