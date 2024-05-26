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В сети появились шокирующие кадры, на которых мужчина изрезал ножом экс-супругу и её мать

В Ивановской области мужчина изрезал ножом бывшую жену и её мать
26 мая 2024, 13:50
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

Житель Ивановской области напал с ножом на бывшую жену и её мать, кадры случившегося публикует Telegram-канал 112.
25 мая в МВД по региону сообщили, что нападение произошло в городе Фурманово.

«Мужчина пришел к своей бывшей жене… У них получился конфликт. В результате он схватился за нож, нанес несколько ножевых ранений… женщине... Потом в конфликт вступила мать этой женщины», — сообщили в ведомстве.



На обнародованных кадрах видно, что конфликт произошёл посреди оживлённой улицы. На поножовщину смотрели двое малолетних детей пары.
Нападавший поранился и сам. Сейчас все три участника конфликта находятся в больнице под наблюдением врачей.

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#нож
#нападение
#супруги
#ивановская область
При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть больше 670 человек
AP: При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть больше 670 человек
26 мая 2024, 14:31

Фото: istockphoto/Wirachai

При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть больше 670 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на информацию Международной организации по миграции (МОМ).
«По оценкам, на данный момент под землей находятся свыше 670 человек», — сказал журналистам руководитель миссии МОМ в ООН в Папуа — Новой Гвинее Серхан Актопрак.
Местное руководство пока решает вопрос об официальном запросе дополнительной помощи от международного сообщества.

Сход оползня на деревню Каокалам провинции Энга, расположенной, приблизительно, в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби, произошел в четверг, 23 мая.

Стихийное бедствие заблокировало подъезд к городу Поргер, где находится большой золотой рудник. До этого в мае в результате обрушения трассы в КНР погибло полсотни человек, еще 30 пострадало.

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#мир
#природа
#люди
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В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ударов ножом
26 мая 2024, 14:05

Фото: istockphoto/Wirachai

В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ножевых ранений. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.
«Задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенно с особой жестокостью)», – сказано в сообщении.
Следствие считает, что убийство совершено ночью с 24 на 25 мая по месту проживания брата подозреваемого. Жертва скончалась на месте.

Ведомство сообщило о задержании подозреваемого, сейчас решается вопрос о его помещении в СИЗО. Со слов подозреваемого, преступление им не планировалось, и он находился в состоянии аффекта. Вину мужчина признал. По делу проводятся необходимые мероприятия, подробности устанавливаются.

До этого в Москве на 13,5 лет осудили мужчину, нанесшего своей супруге больше 100 ударов ножом.

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#россия
#самарская область
#убийство
#криминал
#видео
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В Армении раздался взрыв на газозаправочной станции из-за затопления
МВД: на газозаправочной станции в Алаверди произошел взрыв из-за затопления
26 мая 2024, 13:23

Фото: istockphoto/Sarah J Lee

В городе Алаверди, Лорийская область Армении, произошел взрыв на газозаправочной станции из-за наводнения. Об этом сообщила спасательная служба МВД республики.
Согласно данным ведомства, компрессоры станции были затоплены, что вызвало короткое замыкание.

Ранее в Лорийской области из-за наводнения рухнул мост через реку Дебед. Как передает «Sputnik Армения», железнодорожное сообщение с Грузией прервано минимум на несколько дней.

Кроме того, МВД Армении проинформировало, что стихия разрушила две переправы и участок дороги.

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#станции
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Актёра из «Бандитского Петербурга» задержали за дебош в отделении полиции
26 мая 2024, 12:25

Фото: iStock/BrianAJackson

В Санкт-Петербурге задержали актёра Романа Жилкина, после того, как он устроил дебош в отделении полиции, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в полицию звезда сериала «Бандитский Петербург» приехал за компанию с товарищем, который хотел написать заявление о мошенничестве.

Однако, спокойно дождаться друга Жилкин не смог. Он вышел на улицу и стал бродить среди служебных авто. На вопрос — «что он делает» — Жилкин послал полицейского.

Правоохранители заметили, что актёр находится в состоянии алкогольного опьянения. Его попросили пройти в отдел, чтобы составить протокол о нахождении в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте — тогда Жилкин стал сопротивляться. В результате, звезду бандитского сериала пришлось затаскивать за решётку силой.

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#санкт-петербург
#полиция
#актёр
#дебошир
#алкоголь
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В Петербурге столкнулись два туристических судна
26 мая 2024, 11:06

Фото: iStock/SergeyVButorin

В Санкт-Петербурге произошло столкновение двух туристических судов, сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент случился в ночь на 26 мая под Литейным мостом. По данным канала, теплоход «Соларис» столкнулся с прогулочно-экскурсионным судном «Чайка-СПГ». Пока нет информации о пострадавших. Причины происшествия выясняются.

Ранее в Петербурге произошло столкновение двух теплоходов в районе Благовещенского моста. Один из них столкнулся с другим во время туристической прогулки при развороте, после чего второй врезался в опору моста.

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#происшествия
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Житель Армении погиб в результате наводнения
Наводнение разрушило мосты и дороги на севере Армении, один человек погиб
26 мая 2024, 10:47

Фото: iStock/Wheatfield

Один человек погиб после разрушения дорог и мостов в результате наводнения в Армении, об этом сообщили в спасательной службе МВД страны.
26 мая из берегов вышла река Дебед, протекающая на севере Армении.

«Подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор-Алаверди, разрушено 50 метров трассы, затоплен ряд домов на станции Айрум, на участке от села Шнох до Техута в реку упал автомобиль, по предварительным данным, есть погибший», — уточнили в пресс-службе армянского МВД.

Повреждения также получили ряд дорог и ж/д инфраструктура. Власти эвакуировали 70 жителей села Дзорагет. В настоящий момент один местный житель числится без вести пропавшим.

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#наводнение
#армения
#смерть
#эвакуация
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В Приморье пациент выпал из машины скорой во время аварии и погиб
26 мая 2024, 10:38

Фото: iStock/Motortion

В Приморском крае пациент погиб, выпав из машины скорой помощи во время аварии, об этом сообщает региональное МВД в своём Telegram-канале.
«По предварительной информации, в неблагоприятных погодных условиях водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Произошло опрокидывание. Пациент выпал из машины и получил травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе МВД.

Травмы получила и фельдшер. Её госпитализировали с места происшествия.

Правоохранительные органы инициировали проверку по факту случившегося. Все дополнительные детали летальной аварии устанавливаются.

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#дтп
#скорая помощь
#смерть
#приморский край
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Суеверный житель Подмосковья сдал полиции собственную нарколабораторию
26 мая 2024, 09:36

Фото: iStock/akiyoko

В подмосковном Егорьевске полиция ликвидировала нарколабораторию по наводке её владельца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, правоохранительные органы накрыли крупную лабораторию по производству запрещённых веществ в одном из СНТ в подмосковном Егорьевске. На месте происшествия были обнаружены 960 литров жидкого сырья и 5 кг порошка — синтетического психостимулятора на основе метилэфедрона.

Рассказал о незаконном производстве сам владелец лаборатории. 42-летний мужчина считал, что снял участок под номером 667, но оказалось — промахнулся и развернул производство на 666-м участке.

Решив, что это дурной знак, наркодилер самостоятельно сдался полиции. На него возбудили уголовное дело.

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#наркотики
#московская область
#уголовное дело
#полиция
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Гладков: Под обстрелом Белгородской областью со стороны ВСУ погибли 4 человека
26 мая 2024, 09:06

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате обстрела со стороны ВСУ, который обрушился на Белгородскую область 25 мая, 4 человека погибли, ещё 18 пострадали, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«У нас, к большому горю, погибли 4 мирных жителя. Хотел высказать искренние соболезнования родным и близким, хотя понимаю, что нет таких слов, которые бы смогли утешить родного человека от потери, невосполнимой потери. 18 человек получили ранения. Двое из них — дети», — написал губернатор.

По словам Гладкова, четверо из пострадавших находятся в реанимации, а ещё трое были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Губернатор Белгородской области заявил, что лично встретится с врачами и узнает о состоянии тех, кто всё ещё находится под наблюдением врачей.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#обстрел
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