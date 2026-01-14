В Челябинске экс-глава отдела противодействия коррупции получил срок за взятку
В Челябинске суд приговорил бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции одного из районных отделов УМВД к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в «Ленте.ру».
Кроме основного наказания, осужденному назначен штраф в размере 750 тысяч рублей, а также он лишен специального звания капитана полиции. Суд признал его виновным в получении взятки.
По версии следствия, в январе 2022 года экс-полицейский через посредника получил от предпринимателя 250 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за возврат ранее изъятой никотиносодержащей продукции.
