В Челябинске экс-глава отдела противодействия коррупции получил срок за взятку

14 января 2026, 17:41

Фото: iStock/Zolnierek

В Челябинске суд приговорил бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции одного из районных отделов УМВД к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в «Ленте.ру».