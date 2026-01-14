В Нижегородской области сверстники избили девятиклассника после долгой травли
В Нижегородской области девятиклассника избили группой сверстников, в результате чего он потерял сознание. Об инциденте сообщает NewsNN.
Подростка госпитализировали, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и обширную гематому на лице. По словам матери школьника, ее сын на протяжении месяца подвергался травле со стороны одноклассников, что в итоге и привело к нападению. Женщина утверждает, что ситуация в школе была напряженной задолго до случившегося, однако конфликт не был своевременно остановлен.
При этом в социальных сетях обсуждается и альтернативная версия произошедшего. Некоторые пользователи утверждают, что сам подросток якобы занимался буллингом младших школьниц, а его сверстники вступились за девочек. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ситуацией занимаются правоохранительные органы. Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков сообщил, что взял произошедшее на личный контроль. В школе работает специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства инцидента, а также проводит разъяснительные беседы с учащимися и их родителями.
