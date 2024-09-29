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В Челябинске эвакуировали торговый комплекс из-за террористической угрозы

ТК «Синегорье» в Челябинске эвакуировали из-за террористической угрозы
29 сентября 2024, 13:00
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Челябинске эвакуировали торговый комплекс «Синегорье» и автовокзал из-за террористической угрозы. Об этом сообщает издание «URA.RU».
Отмечается, что к зданию торгового центра подъехали правоохранители, которые вывели посетителей из здания и оцепили его.

Позднее стало известно, что причиной эвакуации стала оставленная кем-то бесхозная сумка.



Пресс-служба регионального главного управления МЧС России после сообщила, что вызов оказался ложным, поэтому помощь специалистов не потребовалась.

Ранее, в конце августа, сразу 13 столичных судов получили сообщения о минировании. Полиция проводила необходимую проверку. В числе таких судов, получивших подозрительные сообщения, оказались также Басманный и Пресненский.

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#челябинск
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#торговый центр
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#терроризм
#полиция
Производителя дихлофоса «Варан» допросят по делу отравления семьи под Красноярском
SHOT: по делу об отравлении красноярской семьи допросят производителя дихлофоса
29 сентября 2024, 11:48

Фото: iStock/Benjamin Clapp

Производителя дихлофоса «Варан» вызовут на допрос по делу отравления семьи и смерти четырех детей в Красноярском крае, его продукцию уже изъяли для проведения химической экспертизы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что товар компании проверят на безопасность для здоровья человека.
По данным издания, в характеристиках дихлофоса заявляется о безвредности средства для людей и животных, так как оно предназначено только для насекомых. Среди выпускаемых компанией товаров много и другой химии — антистатики, освежители воздуха, репелленты против насекомых, бытовые полироли. Выручка производителя в прошлом году составила 1,5 млрд рублей.

Ранее выяснилось, что накануне трагедии мужчина обрабатывал дом инсектицидом, после чего семья отправилась на прогулку. При этом глава семьи плохо проветри помещение, оставив открытой только форточку. В этом отец умерших детей признался сам. После возвращения с прогулки и ужина у членов семьи появились признаки сильного отравления.

После этого в СМИ появилась информация, что следствие якобы намерено возбудить уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении отца детей. Эти сообщения официально опровергли, следственный комитет не намерен возбуждать новое уголовное дело. Об этом заявил 28 сентября официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Республика Хакасия.

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#рф
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Хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»
СК ведет расследование кражи 4,5 тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»
29 сентября 2024, 08:34

Фото: iStock/welcomia

В России выявили кражу более четырех тысяч подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Согласно информации следствия, мошенники с помощью компьютерных программ подобрали коды к предоплаченным подарочным картам магазина, получив на них права. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается Следственный комитет России.

В действиях хакеров усматривают мошенничество в сфере компьютерной информации (ч.4 ст. 159.6 УК РФ) и использование вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
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#мошенничество
#рф
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В туалете направлявшегося из Москвы самолета нашли труп мужчины
29 сентября 2024, 05:22

Фото: istockphoto/dragana991

В самолете, следовавшем из Москвы в Самару, был найден труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
44-летнему пассажиру стало плохо в аэропорту Внуково, но он решил лететь с родственниками. В самолете ему снова стало плохо, и он пошел в туалет. Стюардесса долго стучала в дверь, но ответа не последовало, и ей пришлось ломать дверь.

Попытки вернуть его к жизни не увенчались успехом. Самолет приземлился в Ульяновске. На место происшествия выехали полиция и скорая помощь, но врачам не удалось спасти пассажира.

Ранее самолет Air New Zealand был задержан на три часа из-за крыс. По словам пассажира, сотрудники аэропорта заметили крысу в грузовом отсеке перед самым взлетом.

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#москва
#самарская область
#самолет
#врачи
#смерть
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Представлявшихся бойцами «Ахмат» цыган задержали
29 сентября 2024, 02:06

Фото: iStock/Sittipol Sukuna

Задержаны мошенники, представлявшиеся бойцами спецнзала «Ахмат». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Мошенники оказались цыганами. Волонтеры вышли на их след и сообщили спецназу «Ахмат».

«Задержаны 7 человек на 7 машинах. Задержанных и имущество передали сотрудникам Росгвардии», — говорится в публикации.

По данным «РВ», преступники занимались торговлей краденым.

Ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что мошенникам удалось посредство обмана заработать на дорогие автомобили.

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#арест
#задержание
#апти алаудинов
#мошенники
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В деле бывшего замминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение
29 сентября 2024, 01:38

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову и другим фигурантам дела о получении взяток в особо крупном размере может быть предъявлено обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе, сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.
По словам представителя ведомства, «высока вероятность» того, что обвиняемые будут привлечены к ответственности по статье 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»).

Бывший заместитель министра обороны Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан на своем рабочем месте в апреле и арестован. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее в ходе обыска в доме бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова было обнаружено огнестрельное оружие.

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#тимур иванов
#минобороны рф
#суд
#уголовное дело
#взятка
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Крупное ДТП произошло в Москве с участием машины ДПС
29 сентября 2024, 01:12

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Крупная авария с участием четырех автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, водитель BMW не справился с управлением. Согласно опубликованным кадрам, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГИБДД. После этого обе иномарки врезались в столкнувшийся автомобиль, не успевший затормозить. Информации о пострадавших в аварии не поступало.

Ранее крупное ДТП произошло возле Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в центре Москвы.

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#дтп
#автомобили
#гибдд
#москва
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Самолет экстренно сел в Ульяновске посли смерти пассажира
Самолет экстренно сел в Ульяновске посли смерти пассажира
29 сентября 2024, 00:30

Фото: istock/rebius

Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Пассажир потерял сознание в аэропорту Внуково, но ему была оказана помощь, и он продолжил полет. Во время полета пассажиру снова стало плохо, у него случился сердечный приступ. Родственники и члены экипажа пытались помочь, но безуспешно.

По факту смерти начато расследование.

Ранее пассажирский самолет экстренно изменил маршрут и совершил вынужденную посадку в другом городе.

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#самолет
#врачи
#внуково
#здоровье
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В Белоруссии обеспокоились наращиванием войск НАТО возле границ
29 сентября 2024, 00:12

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Белоруссия обеспокоена тем, что наращивание сил НАТО вблизи ее границ может выйти из-под контроля. Такие опасения высказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает РИА Новости.
«НАТО продолжает кратно наращивать военный потенциал на наших западных границах. Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники. Мы серьезно опасаемся, что "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями для всех», – заявил он.

Министр также отметил, что эскалация напряженности может привести к третьей мировой войне, поскольку «у Европы достаточно ядерного оружия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерное оружие может быть применено в случае вооруженного нападения на Белоруссию.

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#оон
#белоруссия
#мид
#нато
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Алаудинов рассказал о представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат» мошенниках
28 сентября 2024, 23:44

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что мошенники представлялись сотрудниками спецназа «Ахмат» и заставляли их покупать дорогостоящие автомобили.
«Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование», – сообщил он.

Алаудинов добавил, что злоумышленники «заработали большие деньги» на обмане населения.

Онподчеркнул, что эти мошенники не имеют никакого отношения к возглавляемым им силам.

«Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией – ни напрямую, ни опосредованно», – резюмировал генерал-майор.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать граждан, предлагая помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Мошенники убеждали россиян жертвовать деньги на поддержку фронта и в итоге снимали всю сумму с их счетов.

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#апти алаудинов
#мошенники
#сво
#военные
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