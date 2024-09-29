В Челябинске эвакуировали торговый комплекс из-за террористической угрозы

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В Челябинске эвакуировали торговый комплекс «Синегорье» и автовокзал из-за террористической угрозы. Об этом сообщает издание «URA.RU».
Отмечается, что к зданию торгового центра подъехали правоохранители, которые вывели посетителей из здания и оцепили его.
Позднее стало известно, что причиной эвакуации стала оставленная кем-то бесхозная сумка.
Пресс-служба регионального главного управления МЧС России после сообщила, что вызов оказался ложным, поэтому помощь специалистов не потребовалась.
Ранее, в конце августа, сразу 13 столичных судов получили сообщения о минировании. Полиция проводила необходимую проверку. В числе таких судов, получивших подозрительные сообщения, оказались также Басманный и Пресненский.
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Позднее стало известно, что причиной эвакуации стала оставленная кем-то бесхозная сумка.
Пресс-служба регионального главного управления МЧС России после сообщила, что вызов оказался ложным, поэтому помощь специалистов не потребовалась.
Ранее, в конце августа, сразу 13 столичных судов получили сообщения о минировании. Полиция проводила необходимую проверку. В числе таких судов, получивших подозрительные сообщения, оказались также Басманный и Пресненский.
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Анастасия Чинкова