Полиция нашла порно и радикальные ролики у троих нелегалов в ДНР
Ролики с радиальными идеями и порно обнаружили полицейские у троих мигрантов-нелегалов в Донецкой народной республике (ДНР).
Об этом в пятницу, 1 августа, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». Уточняется, что стражи порядка проверили многих людей, но запрещенные материалы обнаружились лишь у нескольких. Теперь им запрещено въезжать в Россию ближайшие полвека.
Перед этим сообщалось, что нигериец обезглавил тело афроамериканца в Португалии, а его голову принес в полицейский участок. Оказалось, что речь идет о теле, обнаруженном накануне в Лиссабоне за концертным залом Coliseu dos Recreios.
В настоящее время полицейские расследуют все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: