В Твери легковушка протаранила рейсовый автобус: подробности ДТП

08 ноября 2026, 13:20

В Твери произошло ДТП с автобусом и легковушкой, трое пострадали

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Твери легковой автомобиль занесло, и он столкнулся с рейсовым автобусом. Видео момента ДТП опубликовало УМВД России по Тверской области.