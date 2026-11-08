В Твери легковушка протаранила рейсовый автобус: подробности ДТП
В Твери легковой автомобиль занесло, и он столкнулся с рейсовым автобусом. Видео момента ДТП опубликовало УМВД России по Тверской области.
По предварительным данным полиции, авария произошла 8 ноября на улице Горького. Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус ЛиАЗ под управлением шофера.
В результате ДТП пострадали три человека: водитель легкового автомобиля, а также два пожилых пассажира автобуса — 76-летний мужчина и 71-летняя женщина. Медики оказали им помощь на месте.
На кадрах видно, что легковую машину занесло и выбросило на встречную полосу. Удар пришелся в правый бок Hyundai в районе заднего пассажирского места.
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