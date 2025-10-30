В Петербурге подростки выстрелили в лицо мужчине, который пришел на свидание
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на мужчину, пришедшего на свидание. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, 42-летний таксист познакомился с девушкой в соцсети и договорился встретиться с ней в Муринском парке. Однако вместо свидания на мужчину напали двое подростков примерно 17 лет. Один из них обвинил его в переписке с несовершеннолетней сестрой и выстрелил в лицо из газового пистолета.
Пострадавшего доставили в больницу с переломом скулы, ожогами век и контузией глаз, после чего отпустили домой. Полиция ведет поиск нападавших.
