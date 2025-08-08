В Челябинске Минздрав проверит медиков, приехавших на вызов к отравившимся чачей
В Челябинской области Минздрав проверит врачей скорой помощи, которые приехали к пациентам, отравившимся чачей. Об этом сообщает 74.ru.
По данным издания, пострадавшими оказались две женщины из города Коркино, которые отравились адлеровской чачей. Одна из них привезла с курорта напиток и угостила им подругу. Обеим стало плохо, и в итоге их спасти не удалось.
По факту произошедшего проходит токсикологическая экспертиза и запрошена необходимая информация у медиков. В том числе будут проверены записи фельдшеров, приехавших на вызов к погибшим.
